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Тяжелые, дорогие, ненадежные – военный эксперт о западных танках

Тяжелые, дорогие, ненадежные – военный эксперт о западных танках

Тяжелые, громоздкие, прожорливые, регулярно выходят из строя и очень требовательны к обслуживанию – так военный эксперт Александр Хроленко описал танки... 27.01.2023, Sputnik Грузия

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В частности, речь идет о немецких "Леопардах" и американских "Абрамсах". По словам эксперта, многие технологии, которые использовались при создании этой техники, застряли в прошлом веке. Поэтому они не представляют серьезной угрозы для российских Т-90, которые по многим параметрам выигрывают конкуренцию у своих западных соперников, тем самым давно завоевав ошеломительный успех на международном рынке вооружений. Также Хроленко предположил, что США специально вынудили своих европейских союзников передать как можно больше техники Украине, чтобы в будущем продать им свою.

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