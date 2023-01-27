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Тяжелые, дорогие, ненадежные – военный эксперт о западных танках
Тяжелые, дорогие, ненадежные – военный эксперт о западных танках
Тяжелые, громоздкие, прожорливые, регулярно выходят из строя и очень требовательны к обслуживанию – так военный эксперт Александр Хроленко описал танки... 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T11:17+0400
2023-01-27T11:17+0400
2023-01-27T11:23+0400
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В частности, речь идет о немецких "Леопардах" и американских "Абрамсах". По словам эксперта, многие технологии, которые использовались при создании этой техники, застряли в прошлом веке. Поэтому они не представляют серьезной угрозы для российских Т-90, которые по многим параметрам выигрывают конкуренцию у своих западных соперников, тем самым давно завоевав ошеломительный успех на международном рынке вооружений. Также Хроленко предположил, что США специально вынудили своих европейских союзников передать как можно больше техники Украине, чтобы в будущем продать им свою.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, аналитика, россия, сша, украина, видео
мультимедиа, аналитика, россия, сша, украина, видео
Тяжелые, дорогие, ненадежные – военный эксперт о западных танках
11:17 27.01.2023 (обновлено: 11:23 27.01.2023)
Тяжелые, громоздкие, прожорливые, регулярно выходят из строя и очень требовательны к обслуживанию – так военный эксперт Александр Хроленко описал танки, которые Запад собирается отправить Украине
В частности, речь идет о немецких "Леопардах" и американских "Абрамсах".
По словам эксперта, многие технологии, которые использовались при создании этой техники, застряли в прошлом веке. Поэтому они не представляют серьезной угрозы для российских Т-90, которые по многим параметрам выигрывают конкуренцию у своих западных соперников, тем самым давно завоевав ошеломительный успех на международном рынке вооружений.
Также Хроленко предположил, что США специально вынудили своих европейских союзников передать как можно больше техники Украине, чтобы в будущем продать им свою.