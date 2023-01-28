https://sputnik-georgia.ru/20230128/butina-o-repressiyakh-protiv-russkoyazychnykh-pobege-inostrantsev-v-rf-i-buduschem-stran-baltii-274340021.html

Бутина о репрессиях против русскоязычных, побеге иностранцев в РФ и будущем стран Балтии

Бутина о репрессиях против русскоязычных, побеге иностранцев в РФ и будущем стран Балтии

Необходимо добиваться полного оправдания шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T09:49+0400

2023-01-28T09:49+0400

2023-01-28T09:49+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявила депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина. Мария лично занимается поддержкой русскоязычных журналистов, поэтому рассказала все подробности этого громкого дела. Что происходит с Маратом Касемом в тюрьме? Можно ли рассчитывать на его обмен, и как себя вести русскоязычным общественным деятелям за границей? Об этом, а также о вероятности смены политического курса в странах Балтии, смотрите в полной версии интервью.

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