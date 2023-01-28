https://sputnik-georgia.ru/20230128/butina-o-repressiyakh-protiv-russkoyazychnykh-pobege-inostrantsev-v-rf-i-buduschem-stran-baltii-274340021.html
Бутина о репрессиях против русскоязычных, побеге иностранцев в РФ и будущем стран Балтии
Бутина о репрессиях против русскоязычных, побеге иностранцев в РФ и будущем стран Балтии
Необходимо добиваться полного оправдания шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема 28.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-28T09:49+0400
2023-01-28T09:49+0400
2023-01-28T09:49+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявила депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина. Мария лично занимается поддержкой русскоязычных журналистов, поэтому рассказала все подробности этого громкого дела. Что происходит с Маратом Касемом в тюрьме? Можно ли рассчитывать на его обмен, и как себя вести русскоязычным общественным деятелям за границей? Об этом, а также о вероятности смены политического курса в странах Балтии, смотрите в полной версии интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, литва, sputnik, видео
мультимедиа, видео, в мире, литва, sputnik, видео
Бутина о репрессиях против русскоязычных, побеге иностранцев в РФ и будущем стран Балтии
Необходимо добиваться полного оправдания шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема
Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявила депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина.
Мария лично занимается поддержкой русскоязычных журналистов, поэтому рассказала все подробности этого громкого дела.
Что происходит с Маратом Касемом в тюрьме? Можно ли рассчитывать на его обмен, и как себя вести русскоязычным общественным деятелям за границей?
Об этом, а также о вероятности смены политического курса в странах Балтии, смотрите в полной версии интервью.