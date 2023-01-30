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Верхний Ларс сегодня: движение автотранспорта восстановлено
Верхний Ларс сегодня: движение автотранспорта восстановлено
Движение удалось восстановить после проведения очистительных работ 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T12:29+0400
2023-01-30T12:29+0400
2023-01-30T12:29+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено для машин с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. Движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено после проведения очистительных работ, отметили в ведомстве.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, погода, новости, верхний ларс, тбилиси, армения
грузия, погода, новости, верхний ларс, тбилиси, армения
Верхний Ларс сегодня: движение автотранспорта восстановлено
Движение удалось восстановить после проведения очистительных работ
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено для машин с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.
Движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено после проведения очистительных работ, отметили
в ведомстве.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.