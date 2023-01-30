https://sputnik-georgia.ru/20230130/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-avtotransporta-vosstanovleno-274375506.html

Верхний Ларс сегодня: движение автотранспорта восстановлено

Верхний Ларс сегодня: движение автотранспорта восстановлено

Движение удалось восстановить после проведения очистительных работ 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T12:29+0400

2023-01-30T12:29+0400

2023-01-30T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено для машин с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. Движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено после проведения очистительных работ, отметили в ведомстве.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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