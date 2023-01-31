https://sputnik-georgia.ru/20230131/press-konferentsiya-itogi-vyborov-v-edinom-natsdvizhenii--chto-budet-s-partiey-274382859.html
Пресс-конференция: Итоги выборов в Едином нацдвижении – что будет с партией
Пресс-конференция: Итоги выборов в Едином нацдвижении – что будет с партией
Пресс-конференция на тему "Итоги выборов в Едином нацдвижении – что будет с партией" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 31... 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T10:02+0400
2023-01-31T10:02+0400
2023-01-31T10:02+0400
пресс-центр
грузия
политика
леван хабеишвили
михаил саакашвили
ника мелия
анонсы
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Активный член самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили победил на выборах председателя партии. Ранее он призывал к "позитивным переменам быстрым революционным путем" и заявлял о готовности нарушать закон ради освобождения экс-президента Михаила Саакашвили. Его главным оппонентом был бывший председатель партии Ника Мелия, который придерживался умеренной политики. Что ждет самую крупную оппозиционную партию Грузии? Как изменение председателя повлияет на политику ЕНД? Ожидать ли новой волны акций протеста и нестабильности в Грузии? На эти и другие актуальные вопросы ответит участник пресс-конференции: – политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил СИХАРУЛИДЗЕ. Аккредитация СМИ: E-mail: media@sputnik-georgia.com. Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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грузия, политика, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ника мелия, анонсы
грузия, политика, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ника мелия, анонсы
Пресс-конференция: Итоги выборов в Едином нацдвижении – что будет с партией
Пресс-конференция на тему "Итоги выборов в Едином нацдвижении – что будет с партией" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 31 января, в 11:00
Активный член самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили победил на выборах председателя партии.
Ранее он призывал к "позитивным переменам быстрым революционным путем" и заявлял о готовности нарушать закон ради освобождения экс-президента Михаила Саакашвили.
Его главным оппонентом был бывший председатель партии Ника Мелия, который придерживался умеренной политики.
Что ждет самую крупную оппозиционную партию Грузии? Как изменение председателя повлияет на политику ЕНД? Ожидать ли новой волны акций протеста и нестабильности в Грузии? На эти и другие актуальные вопросы ответит участник пресс-конференции:
– политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил СИХАРУЛИДЗЕ.
E-mail: media@sputnik-georgia.com.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.