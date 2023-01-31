https://sputnik-georgia.ru/20230131/saakashvili-podtverdil-chto-yavlyaetsya-agentom--kobakhidze-274414761.html
Саакашвили подтвердил, что является агентом – Кобахидзе
Саакашвили подтвердил, что является агентом – Кобахидзе
Печально, что этот человек управлял Грузией на протяжении девяти лет, отметил политик 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T12:34+0400
2023-01-31T12:34+0400
2023-01-31T12:34+0400
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тбилиси
украина
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
валерий гелашвили
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил, что является обычным агентом, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Ранее Саакашвили дал интервью немецкому изданию Spiegel, где, в частности, обвинил Россию в организации своего возвращения в Грузию и не исключил, что его возвращение в октябре 2021 года планировали внедренные Россией агенты. Печальным явлением Кобахидзе назвал тот факт, что подобный человек-агент в течение девяти лет управлял страной. "Подобного президента мы больше не должны видеть в Грузии. В целом, подобные люди никогда не должны быть на первом плане политики в Грузии", – отметил Кобахидзе. Саакашвили признал, что является агентом - "Сила народа">>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, украина, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, валерий гелашвили, тбилисский городской суд
грузия, новости, тбилиси, украина, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, валерий гелашвили, тбилисский городской суд
Саакашвили подтвердил, что является агентом – Кобахидзе
Печально, что этот человек управлял Грузией на протяжении девяти лет, отметил политик
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил, что является обычным агентом, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Ранее Саакашвили дал интервью немецкому изданию Spiegel, где, в частности, обвинил Россию в организации своего возвращения в Грузию и не исключил, что его возвращение в октябре 2021 года планировали внедренные Россией агенты.
"Саакашвили подтвердил, что на самом деле, проще говоря, он обычный агент. Его даже не спрашивают, с какой целью его привозят в другую страну, в данном случае в Грузию. Поместили в контейнер и отправили в Грузию", – сказал Кобахидзе журналистам.
Печальным явлением Кобахидзе назвал тот факт, что подобный человек-агент в течение девяти лет управлял страной.
"Подобного президента мы больше не должны видеть в Грузии. В целом, подобные люди никогда не должны быть на первом плане политики в Грузии", – отметил Кобахидзе.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".