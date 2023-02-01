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Движение автотранспорта на дороге, ведущей к границе Грузии с РФ, ограничено
Движение автотранспорта на дороге, ведущей к границе Грузии с РФ, ограничено
Ограничения на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс введены из-за погодных условий 01.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-01T10:02+0400
2023-02-01T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог. Ограничения на дороге, ведущей к грузино-российской границе, введено из-за снега и гололеда. Для остальных видов автотранспорта движение свободное, отмечено в сообщении. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог
Движение автотранспорта на дороге, ведущей к границе Грузии с РФ, ограничено
10:02 01.02.2023 (обновлено: 10:04 01.02.2023)
Ограничения на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс введены из-за погодных условий
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог.
Ограничения на дороге, ведущей к грузино-российской границе, введено из-за снега и гололеда. Для остальных видов автотранспорта движение свободное, отмечено в сообщении
.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.