https://sputnik-georgia.ru/20230201/dvizhenie-avtotransporta-na-doroge-veduschey-k-granitse-gruzii-s-rf-ogranicheno-274445599.html

Движение автотранспорта на дороге, ведущей к границе Грузии с РФ, ограничено

Движение автотранспорта на дороге, ведущей к границе Грузии с РФ, ограничено

Ограничения на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс введены из-за погодных условий 01.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог. Ограничения на дороге, ведущей к грузино-российской границе, введено из-за снега и гололеда. Для остальных видов автотранспорта движение свободное, отмечено в сообщении. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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