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Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - видео
Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - видео
Смотрите в видео большое интервью главы МИД России Сергея Лаврова телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T11:30+0400
2023-02-02T11:30+0400
2023-02-02T13:07+0400
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Глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопросы, связанные с текущей международной повесткой.
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мультимедиа, видео, россия, новости, сергей лавров, дмитрий киселев, мид россии, россия сегодня, видео
мультимедиа, видео, россия, новости, сергей лавров, дмитрий киселев, мид россии, россия сегодня, видео
Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - видео
11:30 02.02.2023 (обновлено: 13:07 02.02.2023)
Смотрите в видео большое интервью главы МИД России Сергея Лаврова телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопросы, связанные с текущей международной повесткой.