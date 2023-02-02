https://sputnik-georgia.ru/20230202/pryamaya-translyatsiya-intervyu-glavy-mid-rf-sergeya-lavrova-dmitriyu-kiselevu-274482674.html

Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - видео

Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - видео

Смотрите в видео большое интервью главы МИД России Сергея Лаврова телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T11:30+0400

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Глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопросы, связанные с текущей международной повесткой.

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2023

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