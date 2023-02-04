https://sputnik-georgia.ru/20230204/kak-v-gruzii-podorozhali-uslugi-i-produkty-za-god---statistika-274543857.html

Как в Грузии подорожали услуги и продукты за год - статистика

Как в Грузии подорожали услуги и продукты за год - статистика

В Национальном банке Грузии считают, что инфляция в стране прошла свой пик, несмотря на то, что остается на высоком уровне 04.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-04T19:02+0400

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По данным Национальной службы статистики, годовая инфляция (январь 2023 года к январю 2022 года) в Грузии составила 9,4%, при целевом показателе 3%. Между тем впервые с июля 2021 года уровень годовой инфляции опустился ниже 10% в декабре 2022 года. За год в январе цены больше всего выросли на продукты и безалкогольные напитки, гостиницы, рестораны и коммунальные услуги, а стоимость коммуникаций, одежды и обуви, а также услуг здравоохранения снизилась.Что касается продуктов, то больше всего подорожали овощи, хлеб и хлебобулочные изделия, а также кофе, чай и какао.Более подробную информацию вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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