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Саакашвили останется в тюрьме, его сторонники возмущены - видео

Саакашвили останется в тюрьме, его сторонники возмущены - видео

Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов об отсрочке наказания и освобождения Михаила Саакашвили из тюрьмы. Как протестовали его... 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T21:57+0400

2023-02-06T21:57+0400

2023-02-06T21:57+0400

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возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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Саакашвили останется в заключении. Решение огласил судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе. Недовольные решением судьи сторонники Саакашвили оставались на территории суда до позднего вечера. Они пообещали проводить новые акции протеста и обжаловать решение тбилисского суда в Страсбурге.

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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, видео