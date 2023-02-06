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Саакашвили останется в тюрьме, его сторонники возмущены - видео
Саакашвили останется в тюрьме, его сторонники возмущены - видео
Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов об отсрочке наказания и освобождения Михаила Саакашвили из тюрьмы. Как протестовали его... 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T21:57+0400
2023-02-06T21:57+0400
2023-02-06T21:57+0400
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видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
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Саакашвили останется в заключении. Решение огласил судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе. Недовольные решением судьи сторонники Саакашвили оставались на территории суда до позднего вечера. Они пообещали проводить новые акции протеста и обжаловать решение тбилисского суда в Страсбурге.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, видео
Саакашвили останется в тюрьме, его сторонники возмущены - видео
Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов об отсрочке наказания и освобождения Михаила Саакашвили из тюрьмы. Как протестовали его сторонники - смотрите в видео
Саакашвили останется в заключении. Решение огласил судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе. Недовольные решением судьи сторонники Саакашвили оставались на территории суда до позднего вечера. Они пообещали проводить новые акции протеста и обжаловать решение тбилисского суда в Страсбурге.