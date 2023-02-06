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Сильное землетрясение произошло в Турции и Сирии
Сильное землетрясение произошло в Турции и Сирии
Очаг землетрясения, которое произошло в 5:18 утра по тбилисскому времени, находился на глубине 10 километров 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T08:01+0400
2023-02-06T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции вблизи населенного пункта Пертек в 353 километрах от границы Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.По данным центра, очаг землетрясения, которое произошло в 5:18 утра по тбилисскому времени, находился на глубине 10 километров.Согласно информации местных СМИ, землетрясение ощущалось в шести регионах Турции, толчки также зафиксированы в соседней Сирии, во многих городах имеются разрушения.Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.В турецком городе Кахраманмараш обрушились здания. Обрушения также произошли в Адыямане, Диярбакыре и Малатье, передает телеканал NTV.В провинции Газиантеп около 04:26 по местному времени (совпадает с мск) был зафиксирован афтершок магнитудой 6,4, очаг которого залегал на глубине около семи километров.Как сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, из-за землетрясения сразу в нескольких регионах объявлен самый высокий уровень тревоги, подразумевающий запрос на международную помощь. По словам президента Тайипа Эрдогана, спасатели уже начали устранять последствия стихии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, землетрясение, турция, сирия
в мире, новости, происшествия, землетрясение, турция, сирия
Сильное землетрясение произошло в Турции и Сирии
Очаг землетрясения, которое произошло в 5:18 утра по тбилисскому времени, находился на глубине 10 километров
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik.
Сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции вблизи населенного пункта Пертек в 353 километрах от границы Грузии, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
По данным центра, очаг землетрясения, которое произошло в 5:18 утра по тбилисскому времени, находился на глубине 10 километров.
Согласно информации местных СМИ, землетрясение ощущалось в шести регионах Турции, толчки также зафиксированы в соседней Сирии, во многих городах имеются разрушения.
Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
В турецком городе Кахраманмараш обрушились здания. Обрушения также произошли в Адыямане, Диярбакыре и Малатье, передает телеканал NTV
.
В провинции Газиантеп около 04:26 по местному времени (совпадает с мск) был зафиксирован афтершок магнитудой 6,4, очаг которого залегал на глубине около семи километров.
Как сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, из-за землетрясения сразу в нескольких регионах объявлен самый высокий уровень тревоги, подразумевающий запрос на международную помощь. По словам президента Тайипа Эрдогана, спасатели уже начали устранять последствия стихии.