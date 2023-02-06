Страшное землетрясение в Турции – фото
Мощное землетрясение произошло этой ночью в Турции
Мощное землетрясение произошло этой ночью в Турции
По данным сейсмоцентров, его магнитуда составила от 7.4 до 7.9
По данным сейсмоцентров, его магнитуда составила от 7.4 до 7.9
В Турции объявили самый высокий уровень тревоги, требующий международной помощи
В Турции объявили самый высокий уровень тревоги, требующий международной помощи
В разных городах страны разрушены более сотни зданий, на газопроводе в Кахраманмараше произошел взрыв
В разных городах страны разрушены более сотни зданий, на газопроводе в Кахраманмараше произошел взрыв
На данный момент известно примерно о 80 погибших и сотнях пострадавших
На данный момент известно примерно о 80 погибших и сотнях пострадавших
На месте разрушенных зданий ведется поиск выживших
На месте разрушенных зданий ведется поиск выживших
Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек
Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров
Согласно информации местных СМИ, землетрясение ощущалось в шести регионах Турции
Согласно информации местных СМИ, землетрясение ощущалось в шести регионах Турции
Сильные подземные толчки также были зафиксированы в соседней Сирии
Сильные подземные толчки также были зафиксированы в соседней Сирии
Во многих сирийских городах имеются разрушения
Во многих сирийских городах имеются разрушения
В трех провинциях Сирии в результате землетрясения погибли 99 человек и 334 получили ранения, сообщило Сирийской агентство новостей
В трех провинциях Сирии в результате землетрясения погибли 99 человек и 334 получили ранения, сообщило Сирийской агентство новостей
Так пострадавших от землетрясения людей доставляли в больницу в сирийской провинции Идлиб
Так пострадавших от землетрясения людей доставляли в больницу в сирийской провинции Идлиб
Подземные толчки ощущались даже в столице Ливана Бейруте. На фото – семья, которая, испугавшись разрушений, вышла ночевать на улицу
Подземные толчки ощущались даже в столице Ливана Бейруте. На фото – семья, которая, испугавшись разрушений, вышла ночевать на улицу