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https://sputnik-georgia.ru/20230206/strashnoe-zemletryasenie-v-turtsii---foto-274596120.html
Страшное землетрясение в Турции – фото
Страшное землетрясение в Турции – фото
Около 80 человек погибли и 440 пострадали в результате землетрясения в семи провинциях Турции. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места бедствия 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T12:59+0400
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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов.
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фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, турция, землетрясение, стихийное бедствие, фото, землетрясение в турции 2023
фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, турция, землетрясение, стихийное бедствие, фото, землетрясение в турции 2023

Страшное землетрясение в Турции – фото

12:59 06.02.2023 (обновлено: 13:28 06.02.2023)
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Около 80 человек погибли и 440 пострадали в результате землетрясения в семи провинциях Турции. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места бедствия
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов.
© AP Photo / Depo Photos

Мощное землетрясение произошло этой ночью в Турции

Мощное землетрясение произошло этой ночью в Турции - Sputnik Грузия
1/14
© AP Photo / Depo Photos

Мощное землетрясение произошло этой ночью в Турции

© AP Photo / Depo Photos

По данным сейсмоцентров, его магнитуда составила от 7.4 до 7.9

По данным сейсмоцентров, его магнитуда составила от 7.4 до 7.9 - Sputnik Грузия
2/14
© AP Photo / Depo Photos

По данным сейсмоцентров, его магнитуда составила от 7.4 до 7.9

© AP Photo / Mahmut Bozarsan

В Турции объявили самый высокий уровень тревоги, требующий международной помощи

В Турции объявили самый высокий уровень тревоги, требующий международной помощи - Sputnik Грузия
3/14
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

В Турции объявили самый высокий уровень тревоги, требующий международной помощи

© AP Photo / Depo Photos

В разных городах страны разрушены более сотни зданий, на газопроводе в Кахраманмараше произошел взрыв

В разных городах страны разрушены более сотни зданий, на газопроводе в Кахраманмараше произошел взрыв - Sputnik Грузия
4/14
© AP Photo / Depo Photos

В разных городах страны разрушены более сотни зданий, на газопроводе в Кахраманмараше произошел взрыв

© AFP 2023 / MAHMUT BOZARSLAN

На данный момент известно примерно о 80 погибших и сотнях пострадавших

На данный момент известно примерно о 80 погибших и сотнях пострадавших - Sputnik Грузия
5/14
© AFP 2023 / MAHMUT BOZARSLAN

На данный момент известно примерно о 80 погибших и сотнях пострадавших

© AP Photo / Depo Photos

На месте разрушенных зданий ведется поиск выживших

На месте разрушенных зданий ведется поиск выживших - Sputnik Грузия
6/14
© AP Photo / Depo Photos

На месте разрушенных зданий ведется поиск выживших

© AP Photo / Depo Photos

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек - Sputnik Грузия
7/14
© AP Photo / Depo Photos

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек

© AP Photo / Depo Photos

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров - Sputnik Грузия
8/14
© AP Photo / Depo Photos

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров

© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Согласно информации местных СМИ, землетрясение ощущалось в шести регионах Турции

Согласно информации местных СМИ, землетрясение ощущалось в шести регионах Турции - Sputnik Грузия
9/14
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Согласно информации местных СМИ, землетрясение ощущалось в шести регионах Турции

© AP Photo / Ghaith Alsayed

Сильные подземные толчки также были зафиксированы в соседней Сирии

Сильные подземные толчки также были зафиксированы в соседней Сирии - Sputnik Грузия
10/14
© AP Photo / Ghaith Alsayed

Сильные подземные толчки также были зафиксированы в соседней Сирии

© AFP 2023 / AAREF WATAD

Во многих сирийских городах имеются разрушения

Во многих сирийских городах имеются разрушения - Sputnik Грузия
11/14
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Во многих сирийских городах имеются разрушения

© AP Photo / Ghaith Alsayed

В трех провинциях Сирии в результате землетрясения погибли 99 человек и 334 получили ранения, сообщило Сирийской агентство новостей

В трех провинциях Сирии в результате землетрясения погибли 99 человек и 334 получили ранения, сообщило Сирийской агентство новостей - Sputnik Грузия
12/14
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В трех провинциях Сирии в результате землетрясения погибли 99 человек и 334 получили ранения, сообщило Сирийской агентство новостей

© AFP 2023 / AAREF WATAD

Так пострадавших от землетрясения людей доставляли в больницу в сирийской провинции Идлиб

Так пострадавших от землетрясения людей доставляли в больницу в сирийской провинции Идлиб - Sputnik Грузия
13/14
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Так пострадавших от землетрясения людей доставляли в больницу в сирийской провинции Идлиб

© AP Photo / Hussein Malla

Подземные толчки ощущались даже в столице Ливана Бейруте. На фото – семья, которая, испугавшись разрушений, вышла ночевать на улицу

Подземные толчки ощущались даже в столице Ливана Бейруте. На фото – семья, которая, испугавшись разрушений, вышла ночевать на улицу - Sputnik Грузия
14/14
© AP Photo / Hussein Malla

Подземные толчки ощущались даже в столице Ливана Бейруте. На фото – семья, которая, испугавшись разрушений, вышла ночевать на улицу

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