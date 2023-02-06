https://sputnik-georgia.ru/20230206/strashnoe-zemletryasenie-v-turtsii---foto-274596120.html

Страшное землетрясение в Турции – фото

Страшное землетрясение в Турции – фото

Около 80 человек погибли и 440 пострадали в результате землетрясения в семи провинциях Турции. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места бедствия 06.02.2023, Sputnik Грузия

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землетрясение в турции 2023

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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов.

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