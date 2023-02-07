https://sputnik-georgia.ru/20230207/chislo-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-turtsii-i-sirii-prevysilo-3600-chelovek-274639921.html
Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 3600 человек
Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 3600 человек
В настоящее время известно о двух погибших гражданах Грузии 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T09:07+0400
2023-02-07T09:07+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921 человека, ранены 15 834, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года. Стало известно о гибели еще одного гражданина Грузии во время землетрясения в Турции>>"Число погибших в результате землетрясений на юге Турции возросло до 2921 человека, 15 834 получили ранения", - говорится в сообщении Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям.Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, турция, сирия, землетрясение в турции 2023
в мире, новости, турция, сирия, землетрясение в турции 2023
Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 3600 человек
В настоящее время известно о двух погибших гражданах Грузии
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik.
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921 человека, ранены 15 834, сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство Anadolu.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.
"Число погибших в результате землетрясений на юге Турции возросло до 2921 человека, 15 834 получили ранения", - говорится в сообщении Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям.
Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.