https://sputnik-georgia.ru/20230207/chislo-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-turtsii-i-sirii-prevysilo-3600-chelovek-274639921.html

Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 3600 человек

Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 3600 человек

В настоящее время известно о двух погибших гражданах Грузии 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T09:07+0400

2023-02-07T09:07+0400

2023-02-07T09:07+0400

в мире

новости

турция

сирия

землетрясение в турции 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/06/274608836_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_9c45cefb51f4e739d562cc0ee346c13c.jpg

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921 человека, ранены 15 834, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года. Стало известно о гибели еще одного гражданина Грузии во время землетрясения в Турции>>"Число погибших в результате землетрясений на юге Турции возросло до 2921 человека, 15 834 получили ранения", - говорится в сообщении Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям.Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

сирия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, турция, сирия, землетрясение в турции 2023