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Как себя вести при землетрясении
Как себя вести при землетрясении
От природной катастрофы, к сожалению, никто не застрахован, поэтому Sputnik Грузия предлагает ознакомиться с основными правилами поведения при землетрясениях... 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T09:49+0400
2023-02-07T09:49+0400
2023-02-07T10:19+0400
инфографика
землетрясение
землетрясения в грузии
землетрясение в турции 2023
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Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение магнитудой 6,2.
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инфографика, землетрясение, землетрясения в грузии, землетрясение в турции 2023, видео
инфографика, землетрясение, землетрясения в грузии, землетрясение в турции 2023, видео
Как себя вести при землетрясении
09:49 07.02.2023 (обновлено: 10:19 07.02.2023)
От природной катастрофы, к сожалению, никто не застрахован, поэтому Sputnik Грузия предлагает ознакомиться с основными правилами поведения при землетрясениях, четкое выполнение которых может сохранить вам жизнь
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение магнитудой 6,2.