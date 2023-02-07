https://sputnik-georgia.ru/20230207/kak-sebya-vesti-pri-zemletryasenii-274640710.html

Как себя вести при землетрясении

Как себя вести при землетрясении

От природной катастрофы, к сожалению, никто не застрахован, поэтому Sputnik Грузия предлагает ознакомиться с основными правилами поведения при землетрясениях... 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T09:49+0400

2023-02-07T09:49+0400

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инфографика

землетрясение

землетрясения в грузии

землетрясение в турции 2023

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Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение магнитудой 6,2.

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инфографика, землетрясение, землетрясения в грузии, землетрясение в турции 2023, видео