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В России учредили российско-грузинский деловой совет - видео
В России учредили российско-грузинский деловой совет - видео
При Торгово-промышленной палате РФ учрежден российско-грузинский деловой совет, подробности смотрите в видео Sputnik Грузия 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T23:37+0400
2023-02-07T23:37+0400
2023-02-07T23:37+0400
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В Москве уже состоялось первое заседание Совета. Руководителем избран глава совета директоров "ИК Румб" Юрий Балашов. Заместителями стали вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, президент ООО "Алазани-Эдем" Семен Надашвили и Президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе.Основной целью Российско-Грузинского делового совета является создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между двумя странами.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, россия, экономика, экономика грузии, грузино-российские отношения, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, россия, экономика, экономика грузии, грузино-российские отношения, видео
В России учредили российско-грузинский деловой совет - видео
При Торгово-промышленной палате РФ учрежден российско-грузинский деловой совет, подробности смотрите в видео Sputnik Грузия
В Москве уже состоялось первое заседание Совета. Руководителем избран глава совета директоров "ИК Румб" Юрий Балашов. Заместителями стали вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, президент ООО "Алазани-Эдем" Семен Надашвили и Президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе.
Основной целью Российско-Грузинского делового совета является создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между двумя странами.