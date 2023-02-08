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https://sputnik-georgia.ru/20230208/gruzinskie-spasateli-v-turtsii-vedut-poisk-vyzhivshikh-posle-zemletryaseniya---foto-274678897.html
Грузинские спасатели в Турции ведут поиск выживших после землетрясения - фото
Грузинские спасатели в Турции ведут поиск выживших после землетрясения - фото
Пожарные-спасатели службы управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии были направлены в турецкий город Адыяман. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки 08.02.2023, Sputnik Грузия
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В ходе спасательной операции грузинские спасатели в Турции извлекли из-под развалин молодую женщину, которая была доставлена ​​в медицинское учреждение в сознании. Работы по поиску выживших продолжаются.
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грузия, турция, землетрясение в турции 2023, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фотоленты, фото
грузия, турция, землетрясение в турции 2023, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фотоленты, фото

Грузинские спасатели в Турции ведут поиск выживших после землетрясения - фото

11:47 08.02.2023 (обновлено: 11:53 08.02.2023)
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Пожарные-спасатели службы управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии были направлены в турецкий город Адыяман. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки
В ходе спасательной операции грузинские спасатели в Турции извлекли из-под развалин молодую женщину, которая была доставлена ​​в медицинское учреждение в сознании. Работы по поиску выживших продолжаются.
© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

Группа грузинских пожарных-спасателей была направлена в Турцию для оказания помощи после страшного землетрясения

Группа грузинских пожарных-спасателей была направлена в Турцию для оказания помощи после страшного землетрясения - Sputnik Грузия
1/12
© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

Группа грузинских пожарных-спасателей была направлена в Турцию для оказания помощи после страшного землетрясения

© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

Вместе с коллегами из разных стран грузинские спасатели ведут поиск выживших в турецком городе Адыяман

Вместе с коллегами из разных стран грузинские спасатели ведут поиск выживших в турецком городе Адыяман - Sputnik Грузия
2/12
© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

Вместе с коллегами из разных стран грузинские спасатели ведут поиск выживших в турецком городе Адыяман

© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в Турцию была направлена специальная группа спасателей в составе 60 человек

По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в Турцию была направлена специальная группа спасателей в составе 60 человек - Sputnik Грузия
3/12
© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в Турцию была направлена специальная группа спасателей в составе 60 человек

© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

Также принято решение направить в Адыяман еще 40 пожарных-спасателей из Грузии, которые скоро присоединятся к основной группе

Также принято решение направить в Адыяман еще 40 пожарных-спасателей из Грузии, которые скоро присоединятся к основной группе - Sputnik Грузия
4/12
© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

Также принято решение направить в Адыяман еще 40 пожарных-спасателей из Грузии, которые скоро присоединятся к основной группе

© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

У грузинских спасателей есть вся необходимая техника и аппаратура для проведения поисковых работ

У грузинских спасателей есть вся необходимая техника и аппаратура для проведения поисковых работ - Sputnik Грузия
5/12
© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

У грузинских спасателей есть вся необходимая техника и аппаратура для проведения поисковых работ

© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

Грузинские специалисты привезли с собой в Турцию специально обученных для поиска выживших собак -спасателей

Грузинские специалисты привезли с собой в Турцию специально обученных для поиска выживших собак -спасателей - Sputnik Грузия
6/12
© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

Грузинские специалисты привезли с собой в Турцию специально обученных для поиска выживших собак -спасателей

© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

В спасательную команду из Грузии вошли лучшие профессионалы. Им приходится работать в сложных условиях среди большого количества разрушенных зданий

В спасательную команду из Грузии вошли лучшие профессионалы. Им приходится работать в сложных условиях среди большого количества разрушенных зданий - Sputnik Грузия
7/12
© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

В спасательную команду из Грузии вошли лучшие профессионалы. Им приходится работать в сложных условиях среди большого количества разрушенных зданий

© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

На фото - грузинские спасатели извлекают из-под развалин молодую женщину, которая затем была в сознании доставлена в больницу

На фото - грузинские спасатели извлекают из-под развалин молодую женщину, которая затем была в сознании доставлена в больницу - Sputnik Грузия
8/12
© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

На фото - грузинские спасатели извлекают из-под развалин молодую женщину, которая затем была в сознании доставлена в больницу

© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

В городе Адыяман разбит полевой лагерь, грузинские пожарные-спасатели координируют свои действия с оперативным штабом, действующим в провинции Адыяман

В городе Адыяман разбит полевой лагерь, грузинские пожарные-спасатели координируют свои действия с оперативным штабом, действующим в провинции Адыяман - Sputnik Грузия
9/12
© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

В городе Адыяман разбит полевой лагерь, грузинские пожарные-спасатели координируют свои действия с оперативным штабом, действующим в провинции Адыяман

© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

Грузинские спасатели привезли с собой акустические приборы, дроны, машину связи и другую аппаратуру

Грузинские спасатели привезли с собой акустические приборы, дроны, машину связи и другую аппаратуру - Sputnik Грузия
10/12
© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

Грузинские спасатели привезли с собой акустические приборы, дроны, машину связи и другую аппаратуру

© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

Следует отметить, что до недавнего землетрясения Адыяман, расположенный на юго-востоке Турции, являлся одним из самых быстрорастущих городов страны

Следует отметить, что до недавнего землетрясения Адыяман, расположенный на юго-востоке Турции, являлся одним из самых быстрорастущих городов страны - Sputnik Грузия
11/12
© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

Следует отметить, что до недавнего землетрясения Адыяман, расположенный на юго-востоке Турции, являлся одним из самых быстрорастущих городов страны

© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

Глава службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили лично координирует спасательную операцию, которую проводит грузинская команда

Глава службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили лично координирует спасательную операцию, которую проводит грузинская команда - Sputnik Грузия
12/12
© courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

Глава службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили лично координирует спасательную операцию, которую проводит грузинская команда

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