Грузинские спасатели в Турции ведут поиск выживших после землетрясения - фото
Группа грузинских пожарных-спасателей была направлена в Турцию для оказания помощи после страшного землетрясения
Группа грузинских пожарных-спасателей была направлена в Турцию для оказания помощи после страшного землетрясения
Вместе с коллегами из разных стран грузинские спасатели ведут поиск выживших в турецком городе Адыяман
Вместе с коллегами из разных стран грузинские спасатели ведут поиск выживших в турецком городе Адыяман
По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в Турцию была направлена специальная группа спасателей в составе 60 человек
По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в Турцию была направлена специальная группа спасателей в составе 60 человек
Также принято решение направить в Адыяман еще 40 пожарных-спасателей из Грузии, которые скоро присоединятся к основной группе
Также принято решение направить в Адыяман еще 40 пожарных-спасателей из Грузии, которые скоро присоединятся к основной группе
У грузинских спасателей есть вся необходимая техника и аппаратура для проведения поисковых работ
У грузинских спасателей есть вся необходимая техника и аппаратура для проведения поисковых работ
Грузинские специалисты привезли с собой в Турцию специально обученных для поиска выживших собак -спасателей
Грузинские специалисты привезли с собой в Турцию специально обученных для поиска выживших собак -спасателей
В спасательную команду из Грузии вошли лучшие профессионалы. Им приходится работать в сложных условиях среди большого количества разрушенных зданий
В спасательную команду из Грузии вошли лучшие профессионалы. Им приходится работать в сложных условиях среди большого количества разрушенных зданий
На фото - грузинские спасатели извлекают из-под развалин молодую женщину, которая затем была в сознании доставлена в больницу
На фото - грузинские спасатели извлекают из-под развалин молодую женщину, которая затем была в сознании доставлена в больницу
В городе Адыяман разбит полевой лагерь, грузинские пожарные-спасатели координируют свои действия с оперативным штабом, действующим в провинции Адыяман
В городе Адыяман разбит полевой лагерь, грузинские пожарные-спасатели координируют свои действия с оперативным штабом, действующим в провинции Адыяман
Грузинские спасатели привезли с собой акустические приборы, дроны, машину связи и другую аппаратуру
Грузинские спасатели привезли с собой акустические приборы, дроны, машину связи и другую аппаратуру
Следует отметить, что до недавнего землетрясения Адыяман, расположенный на юго-востоке Турции, являлся одним из самых быстрорастущих городов страны
Следует отметить, что до недавнего землетрясения Адыяман, расположенный на юго-востоке Турции, являлся одним из самых быстрорастущих городов страны
Глава службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили лично координирует спасательную операцию, которую проводит грузинская команда
Глава службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили лично координирует спасательную операцию, которую проводит грузинская команда