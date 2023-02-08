https://sputnik-georgia.ru/20230208/gruzinskie-spasateli-v-turtsii-vedut-poisk-vyzhivshikh-posle-zemletryaseniya---foto-274678897.html

Грузинские спасатели в Турции ведут поиск выживших после землетрясения - фото

Грузинские спасатели в Турции ведут поиск выживших после землетрясения - фото

Пожарные-спасатели службы управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии были направлены в турецкий город Адыяман. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T11:47+0400

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В ходе спасательной операции грузинские спасатели в Турции извлекли из-под развалин молодую женщину, которая была доставлена ​​в медицинское учреждение в сознании. Работы по поиску выживших продолжаются.

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грузия, турция, землетрясение в турции 2023, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фотоленты, фото