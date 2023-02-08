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https://sputnik-georgia.ru/20230208/napadenie-na-bank-i-zakhvat-zalozhnikov-v-zugdidi-kak-eto-bylo---foto-274694862.html
Нападение на банк и захват заложников в Зугдиди: как это было – фото
Нападение на банк и захват заложников в Зугдиди: как это было – фото
Обвиняемого в совершении самого дерзкого ограбления банка в стране, "Банка Грузии", в 2020 году Бадри Эсебуа задержали в селе Джихашкари (регион Самегрело ... 08.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-08T16:49+0400
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Бадри Эсебуа, по данным СМИ, доставили в тюрьму №2 в Кутаиси, а в доме, где его задержали, продолжают работать следователи.
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фотоленты, мультимедиа, "банк грузии", новости грузии в фотографиях, захват заложников в зугдиди, захват заложников, фото
фотоленты, мультимедиа, "банк грузии", новости грузии в фотографиях, захват заложников в зугдиди, захват заложников, фото

Нападение на банк и захват заложников в Зугдиди: как это было – фото

16:49 08.02.2023 (обновлено: 17:00 08.02.2023)
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Обвиняемого в совершении самого дерзкого ограбления банка в стране, "Банка Грузии", в 2020 году Бадри Эсебуа задержали в селе Джихашкари (регион Самегрело - Земо Сванети) в доме местного жителя
Бадри Эсебуа, по данным СМИ, доставили в тюрьму №2 в Кутаиси, а в доме, где его задержали, продолжают работать следователи.
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Бадри Эсебуа совершил самый дерзкий налет на банк в Грузии за все последнее время, захватив большое количество заложников

Бадри Эсебуа совершил самый дерзкий налет на банк в Грузии за все последнее время, захватив большое количество заложников - Sputnik Грузия
1/12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Бадри Эсебуа совершил самый дерзкий налет на банк в Грузии за все последнее время, захватив большое количество заложников

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

На место преступления сразу были направлены силы спецназначения, вся прилегающая территория была оцеплена полицией

На место преступления сразу были направлены силы спецназначения, вся прилегающая территория была оцеплена полицией - Sputnik Грузия
2/12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

На место преступления сразу были направлены силы спецназначения, вся прилегающая территория была оцеплена полицией

© Sputnik / STRINGER

У здания отделения "Банка Грузии" в Зугдиди расположились снайперы

У здания отделения &quot;Банка Грузии&quot; в Зугдиди расположились снайперы - Sputnik Грузия
3/12
© Sputnik / STRINGER

У здания отделения "Банка Грузии" в Зугдиди расположились снайперы

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Они ждали приказа, чтобы ликвидировать нападавшего, но таких крайних мер удалось избежать

Они ждали приказа, чтобы ликвидировать нападавшего, но таких крайних мер удалось избежать - Sputnik Грузия
4/12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Они ждали приказа, чтобы ликвидировать нападавшего, но таких крайних мер удалось избежать

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Работа снайперов не понадобилась

Работа снайперов не понадобилась - Sputnik Грузия
5/12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Работа снайперов не понадобилась

© Sputnik / STRINGER

Не пригодилась и бронетехника, которая была стянута в Зугдиди, хотя она, скорее всего, производила подавляющий психологический эффект

Не пригодилась и бронетехника, которая была стянута в Зугдиди, хотя она, скорее всего, производила подавляющий психологический эффект - Sputnik Грузия
6/12
© Sputnik / STRINGER

Не пригодилась и бронетехника, которая была стянута в Зугдиди, хотя она, скорее всего, производила подавляющий психологический эффект

© Sputnik / STRINGER

Целый день полицейский спецназ дежурил у здания филиала "Банка Грузии"

Целый день полицейский спецназ дежурил у здания филиала &quot;Банка Грузии&quot; - Sputnik Грузия
7/12
© Sputnik / STRINGER

Целый день полицейский спецназ дежурил у здания филиала "Банка Грузии"

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Часть заложников в течение дня удалось освободить

Часть заложников в течение дня удалось освободить - Sputnik Грузия
8/12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Часть заложников в течение дня удалось освободить

© Sputnik / STRINGER

Спецоперация завершилась успешно – все заложники, в конце концов, были освобождены

Спецоперация завершилась успешно – все заложники, в конце концов, были освобождены - Sputnik Грузия
9/12
© Sputnik / STRINGER

Спецоперация завершилась успешно – все заложники, в конце концов, были освобождены

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Все люди остались живы, пережив огромный шок и стресс

Все люди остались живы, пережив огромный шок и стресс - Sputnik Грузия
10/12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Все люди остались живы, пережив огромный шок и стресс

© Sputnik / STRINGER

Бадри Эсебуа часть заложников взял с собой на полицейской машине, получив выкуп в 500 тысяч долларов

Бадри Эсебуа часть заложников взял с собой на полицейской машине, получив выкуп в 500 тысяч долларов - Sputnik Грузия
11/12
© Sputnik / STRINGER

Бадри Эсебуа часть заложников взял с собой на полицейской машине, получив выкуп в 500 тысяч долларов

© Sputnik / STRINGER

Но нападавший сдержал обещание и отпустил оставшихся заложников, когда добрался до безопасного места. Но это ему не помогло – прошло два года, и вот Бадри Эсебуа, наконец, арестован

Но нападавший сдержал обещание и отпустил оставшихся заложников, когда добрался до безопасного места. Но это ему не помогло – прошло два года, и вот Бадри Эсебуа, наконец, арестован - Sputnik Грузия
12/12
© Sputnik / STRINGER

Но нападавший сдержал обещание и отпустил оставшихся заложников, когда добрался до безопасного места. Но это ему не помогло – прошло два года, и вот Бадри Эсебуа, наконец, арестован

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