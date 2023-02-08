https://sputnik-georgia.ru/20230208/napadenie-na-bank-i-zakhvat-zalozhnikov-v-zugdidi-kak-eto-bylo---foto-274694862.html

Нападение на банк и захват заложников в Зугдиди: как это было – фото

Нападение на банк и захват заложников в Зугдиди: как это было – фото

Обвиняемого в совершении самого дерзкого ограбления банка в стране, "Банка Грузии", в 2020 году Бадри Эсебуа задержали в селе Джихашкари (регион Самегрело ... 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T16:49+0400

2023-02-08T16:49+0400

2023-02-08T17:00+0400

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захват заложников в зугдиди

захват заложников

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Бадри Эсебуа, по данным СМИ, доставили в тюрьму №2 в Кутаиси, а в доме, где его задержали, продолжают работать следователи.

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