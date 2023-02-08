https://sputnik-georgia.ru/20230208/sedmoe-porazhenie-podryad---vaterpolisty-dinamo-tbilisi-ustupili-italyanskomu-pro-rekko-274684007.html

Седьмое поражение подряд - ватерполисты "Динамо" Тбилиси уступили итальянскому "Про Рекко"

Седьмое поражение подряд - ватерполисты "Динамо" Тбилиси уступили итальянскому "Про Рекко"

Тбилисское "Динамо" занимает последнее место в группе А Лиги чемпионов по водному поло 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T13:35+0400

2023-02-08T13:35+0400

2023-02-08T13:35+0400

спорт

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0b/250856681_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_bd37d4a4ffa1e6d2e28bbea04f45f968.jpg

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Тбилисское "Динамо" проиграло матч седьмого тура Лиги чемпионов по водному поло против итальянского "Про Рекко" – 3:13. После шести встреч тбилисцы занимали последнее восьмое месте в турнирной таблице, а "Про Рекко" был на третьей позиции. Итальянский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов по водному поло. "Про Рекко" оправдал свой статус фаворита. Все четыре четверти матча прошли с преимуществом итальянских ватерполистов. Счет по четвертям: Первая четверть – 0:3; вторая четверть – 1:2; третья четверть – 2:4; четвертая четверть – 0:4. Тбилисское "Динамо" занимает последнее место в группе А. Заключительный матч отборочного цикла динамовцы сыграют в гостях 18 февраля против "Про Рекко". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия