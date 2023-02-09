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Известный препапрат изъяли из продажи в Грузии
Известный препапрат изъяли из продажи в Грузии
В процессе производства в препарате Дипроспан обнаружено загрязнение потенциальными частицами нержавеющей стали 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T14:21+0400
2023-02-09T14:21+0400
2023-02-09T14:21+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Грузии изъяло с рынка препарат Дипроспан, сообщили в пресс-службе ведомства. Дипроспан один из самых востребованных препаратов среди пациентов с болями в суставах. Внутрисуставное введение препарата снимает боль и ограничение подвижности суставов при ревматоидном артрите и остеоартрозе. Речь идет о препарате, который производит фармкомпания Schering-Plough Labo N.V. "Лекарственный закон": наследники "Чашки" замерли в ожидании…>>Такое решение агентство регулирования приняло после того, как Федеральное агентство медикаментов и продуктов здоровья Бельгии зафиксировало нарушения, связанные с качеством препарата в четырех выпущенных сериях. В частности, в процессе производства обнаружено загрязнение потенциальными частицами нержавеющей стали. Согласно информации, предоставленной производителем, сообщений о нежелательных реакциях, связанных с твердыми частицами, не поступало. По решению Агентства регулирования Грузии, до тех пор, пока не будет исправлена проблема со стороны производителя, импортеры и реализаторы фармпродуктов обязаны приостановить продажу препарата, изъять с рынка и предоставить информацию о проведенных мероприятиях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Известный препапрат изъяли из продажи в Грузии
В процессе производства в препарате Дипроспан обнаружено загрязнение потенциальными частицами нержавеющей стали
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Грузии изъяло с рынка препарат Дипроспан, сообщили в пресс-службе ведомства.
Дипроспан один из самых востребованных препаратов среди пациентов с болями в суставах. Внутрисуставное введение препарата снимает боль и ограничение подвижности суставов при ревматоидном артрите и остеоартрозе.
Речь идет о препарате, который производит фармкомпания Schering-Plough Labo N.V.
Такое решение агентство регулирования приняло после того, как Федеральное агентство медикаментов и продуктов здоровья Бельгии зафиксировало нарушения, связанные с качеством препарата в четырех выпущенных сериях.
В частности, в процессе производства обнаружено загрязнение потенциальными частицами нержавеющей стали.
Согласно информации, предоставленной производителем, сообщений о нежелательных реакциях, связанных с твердыми частицами, не поступало.
По решению Агентства регулирования Грузии, до тех пор, пока не будет исправлена проблема со стороны производителя, импортеры и реализаторы фармпродуктов обязаны приостановить продажу препарата, изъять с рынка и предоставить информацию о проведенных мероприятиях.