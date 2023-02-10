https://sputnik-georgia.ru/20230210/kak-gruzinskie-spasateli-rabotayut-v-turtsii-na-meste-bedstviya---video-274768757.html

Как грузинские спасатели работают в Турции на месте бедствия - видео

Как грузинские спасатели работают в Турции на месте бедствия - видео

В Турции, пострадавшей от землетрясения, работает в настоящее время 100 грузинских пожарных-спасателей. Как они проводят спасательную операцию - смотрите в... 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T17:11+0400

2023-02-10T17:11+0400

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Грузинские пожарные-спасатели имеют при себе всю необходимую аппаратуру для проведения спасательно-поисковых работ - это дроны, устройства для прослушивания звуков, различная аппаратура, позволяющая обнаружить людей под завалами. Искать выживших грузинским спасателям помогают специально обученные собаки.

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видео, турция, землетрясение в турции 2023, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео