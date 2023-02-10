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Курс лари на пятницу – 2,6702 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,6702 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0144 лари по отношению к доллару 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T09:20+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 февраля в размере 2,6702 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0144 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, новости, тбилиси, сша, национальный банк
грузия, экономика, новости, тбилиси, сша, национальный банк
Курс лари на пятницу – 2,6702 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0144 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 февраля в размере 2,6702 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0144 лари по отношению к доллару.