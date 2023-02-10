https://sputnik-georgia.ru/20230210/kurs-lari-na-pyatnitsu--26702-gel-274744776.html

Курс лари на пятницу – 2,6702 GEL/$

Курс лари на пятницу – 2,6702 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0144 лари по отношению к доллару 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T09:20+0400

2023-02-10T09:20+0400

2023-02-10T09:20+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 февраля в размере 2,6702 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0144 лари по отношению к доллару.

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