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Курс лари на субботу – 2,6670 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,6670 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0032 лари по отношению к доллару 11.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-11T09:32+0400
2023-02-11T09:32+0400
2023-02-11T09:32+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 февраля в размере 2,6670 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0032 лари по отношению к доллару.
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экономика, грузия, новости, сша, национальный банк, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
экономика, грузия, новости, сша, национальный банк, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на субботу – 2,6670 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0032 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 февраля в размере 2,6670 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0032 лари по отношению к доллару.