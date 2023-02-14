https://sputnik-georgia.ru/20230214/krupnyy-pozhar-na-rynke-v-batumi---video-ochevidtsa-s-mesta-chp-274841977.html

Крупный пожар на рынке в Батуми - видео очевидца с места ЧП

Крупный пожар на рынке в Батуми - видео очевидца с места ЧП

На окраине Батуми на территории рынка Хопа произошел пожар. Смотрите в видео Sputnik, как очевидец снял работу пожарных по ликвидации очага возгорания 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T02:04+0400

2023-02-14T02:04+0400

2023-02-14T02:04+0400

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

пожар

батуми

батуми

новости батуми сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0e/274841814_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ccfce7576db50598f6a339a5039bbc2e.jpg

По предварительным данным, возгорание произошло в одном из магазинов автозапчастей. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте продолжают работать пожарные. Оценивается ущерб, причиненный огнем торговым объектам.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, пожар, батуми, батуми, новости батуми сегодня, видео