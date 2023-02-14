https://sputnik-georgia.ru/20230214/tsvety-serdechki-i-shampanskoe-den-vsekh-vlyublennykh-otmechayut-v-tbilisi---foto-274873357.html

Цветы, сердечки и шампанское: День Всех влюбленных отмечают в Тбилиси - фото

Цветы, сердечки и шампанское: День Всех влюбленных отмечают в Тбилиси - фото

День Святого Валентина - праздник для всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Хотя в Грузии этот день не является официальным праздником и выходным... 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T16:29+0400

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2023-02-14T16:29+0400

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день святого валентина

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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в День Всех влюбленных на улицах Тбилиси бойко идет торговля цветами, а в столичных супермаркетах помещения украшены праздничной символикой - сердечками, конфетами и шампанским.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

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