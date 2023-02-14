Цветы, сердечки и шампанское: День Всех влюбленных отмечают в Тбилиси - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в День Всех влюбленных на улицах Тбилиси бойко идет торговля цветами, а в столичных супермаркетах помещения украшены праздничной символикой - сердечками, конфетами и шампанским.
День Святого Валентина - праздник для всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Хотя в Грузии этот день не является официальным праздником и выходным, его любят, к нему готовятся и отмечают
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в День Всех влюбленных на улицах Тбилиси бойко идет торговля цветами, а в столичных супермаркетах помещения украшены праздничной символикой - сердечками, конфетами и шампанским.
Ведь в этот день важно, чтобы любимые люди чувствовали тепло и заботу своих вторых половинок. Как, впрочем, и в любой другой день. Ведь для того, чтобы любить и делать приятное тем, кого любишь, не обязательно ждать 14 февраля
Ведь в этот день важно, чтобы любимые люди чувствовали тепло и заботу своих вторых половинок. Как, впрочем, и в любой другой день. Ведь для того, чтобы любить и делать приятное тем, кого любишь, не обязательно ждать 14 февраля