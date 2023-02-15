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Хвича Кварацхелия - герой нации!
Хвича Кварацхелия - герой нации!
Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия покорил сердца миллионов любителей футбола и даже тех, кто был далек от этого вида спорта 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T10:39+0400
2023-02-15T10:39+0400
2023-02-15T10:41+0400
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спорт
грузия
хвича кварацхелия
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На матчи сборной Грузии по футболу собираются полные стадионы. Игры Кварацхелия за итальянский "Наполи" смотрит по телевизору вся страна - от мала до велика.Хвича Кварацхелия оказал большое влияние на впечатляющую игру "Наполи" – он напрямую способствовал 25 голам, забитым в этом сезоне. Любители и профессионалы сходятся во мнении, что Хвича Кварацхелия феномен в мире футбола.
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спорт, грузия, хвича кварацхелия
спорт, грузия, хвича кварацхелия
Хвича Кварацхелия - герой нации!
10:39 15.02.2023 (обновлено: 10:41 15.02.2023)
Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия покорил сердца миллионов любителей футбола и даже тех, кто был далек от этого вида спорта
На матчи сборной Грузии по футболу собираются полные стадионы. Игры Кварацхелия за итальянский "Наполи" смотрит по телевизору вся страна - от мала до велика.
Хвича Кварацхелия оказал большое влияние на впечатляющую игру "Наполи" – он напрямую способствовал 25 голам, забитым в этом сезоне. Любители и профессионалы сходятся во мнении, что Хвича Кварацхелия феномен в мире футбола.