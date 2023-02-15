https://sputnik-georgia.ru/20230215/kto-privezet-edu-v-tbilisi-protestuyut-kurery-sluzhb-dostavki---video-274901738.html

Кто привезет еду? В Тбилиси протестуют курьеры служб доставки - видео

Кто привезет еду? В Тбилиси протестуют курьеры служб доставки - видео

Курьеры служб доставки провели масштабную акцию протеста в столице Грузии в среду, требуя улучшения условий труда и повышения зарплаты. Смотрите в видео, как... 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T14:53+0400

2023-02-15T14:53+0400

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На совместной акции с требованием о повышении оплаты труда собрались курьеры служб доставки Glovo, Wolt и Bolt. Часть участников акции начала ее от Дворца спорта в районе Сабуртало, откуда десятки курьеров на своих мопедах и мотороллерах устроили шествие по центральным дорогам города к главному офису компании Wolt в Ваке. Акция прошла без эксцессов и под надзором полиции.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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