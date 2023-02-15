https://sputnik-georgia.ru/20230215/v-epitsentre-zemletryaseniy-v-turtsii-zafiksirovan-novyy-aftershok-274891138.html

В эпицентре землетрясений в Турции зафиксирован новый афтершок

В эпицентре землетрясений в Турции зафиксирован новый афтершок

Информации о новых жертвах и разрушениях пока не поступало 15.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Афтершок магнитудой 4,6 произошел в провинции Кахраманмараш - эпицентре землетрясений на юго-востоке Турции.Информации о разрушениях пока нет, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 35 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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