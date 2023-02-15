https://sputnik-georgia.ru/20230215/v-epitsentre-zemletryaseniy-v-turtsii-zafiksirovan-novyy-aftershok-274891138.html
В эпицентре землетрясений в Турции зафиксирован новый афтершок
В эпицентре землетрясений в Турции зафиксирован новый афтершок
Информации о новых жертвах и разрушениях пока не поступало 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T11:22+0400
2023-02-15T11:22+0400
2023-02-15T11:30+0400
в мире
новости
происшествия
турция
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0d/274821195_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c0c08f2bc83b5cb102143d8228c8858.jpg
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Афтершок магнитудой 4,6 произошел в провинции Кахраманмараш - эпицентре землетрясений на юго-востоке Турции.Информации о разрушениях пока нет, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 35 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
сирия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0d/274821195_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cbba13a8b72ba880ff2c4dd3b8441ac.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, турция, сирия
в мире, новости, происшествия, турция, сирия
В эпицентре землетрясений в Турции зафиксирован новый афтершок
11:22 15.02.2023 (обновлено: 11:30 15.02.2023)
Информации о новых жертвах и разрушениях пока не поступало
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Афтершок магнитудой 4,6 произошел в провинции Кахраманмараш - эпицентре землетрясений на юго-востоке Турции.
Информации о разрушениях пока нет, передает РИА Новости
со ссылкой на телеканал TRT Haber.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 35 тысяч человек.