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Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для большегрузов

Ограничение удалось снять после проведения очистительных работ 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Дорога, ведущая к границе между Грузией и Россией, открыта для грузовых машин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Движение машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс было запрещено с воскресенья из-за интенсивного снега. Запрет удалось снять лишь в результате проведения очистительных работ, отметили в ведомстве.По информации Национального агентства окружающей среды, автомобили будут проезжать участок Мтета-Гудаури и Гудаури-Коби в режиме без остановки. При этом движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели. Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест в тоннелях осуществляется в одностороннем порядке. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, верхний ларс, тбилиси, гудаури, национальное агентство окружающей среды