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Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для большегрузов
Ограничение удалось снять после проведения очистительных работ 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Дорога, ведущая к границе между Грузией и Россией, открыта для грузовых машин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Движение машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс было запрещено с воскресенья из-за интенсивного снега. Запрет удалось снять лишь в результате проведения очистительных работ, отметили в ведомстве.По информации Национального агентства окружающей среды, автомобили будут проезжать участок Мтета-Гудаури и Гудаури-Коби в режиме без остановки. При этом движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели. Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест в тоннелях осуществляется в одностороннем порядке. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, погода, верхний ларс, тбилиси, гудаури, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, погода, верхний ларс, тбилиси, гудаури, национальное агентство окружающей среды

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для большегрузов

14:01 15.02.2023 (обновлено: 14:04 15.02.2023)
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога. Очереди из грузовиков, фур и трейлеров
Военно-Грузинская дорога. Очереди из грузовиков, фур и трейлеров - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Ограничение удалось снять после проведения очистительных работ
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Дорога, ведущая к границе между Грузией и Россией, открыта для грузовых машин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
Движение машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс было запрещено с воскресенья из-за интенсивного снега. Запрет удалось снять лишь в результате проведения очистительных работ, отметили в ведомстве.
По информации Национального агентства окружающей среды, автомобили будут проезжать участок Мтета-Гудаури и Гудаури-Коби в режиме без остановки. При этом движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели.
Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест в тоннелях осуществляется в одностороннем порядке.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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