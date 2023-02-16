https://sputnik-georgia.ru/20230216/nastoyaschaya-zima-vysokogornye-sela-adzharii-zasypalo-snegom---video-274941308.html

Настоящая зима! Высокогорные села Аджарии засыпало снегом – видео

Настоящая зима! Высокогорные села Аджарии засыпало снегом – видео

В высокогорных районах Аджарии на западе Грузии прошел обильный снегопад. Спецтехника Департамента автодорог региона в круглосуточном режиме продолжает... 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T16:59+0400

2023-02-16T16:59+0400

2023-02-16T17:04+0400

видео

мультимедиа

аджария

высокогорные села

высокогорные регионы

снег

снег и мороз

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/10/274940894_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d95c12e5660b6895b2b22f887f136fce.jpg

Из-за обильного снегопада и непогоды в высокогорных районах Аджарии рекомендовано передвигаться на автомобилях с высокой проходимостью с использованием противоскользящих цепей. К расчистке дорог в районах Хуло, Шуахеви и Кеда, а также селах Хелвачаури и Кобулети привлечено около 80 единиц спецтехники.По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца. До 18 февраля ожидается метель и гололед на дорогах, а на море – 4-5-балльный шторм. В Западной Грузии температура воздуха может упасть до -5 градусов. После 18 февраля температура постепенно поднимется и осадки прекратятся.

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, аджария, высокогорные села, высокогорные регионы, снег, снег и мороз, видео-новости из грузии, видео