https://sputnik-georgia.ru/20230216/trebuem-povysheniya-zarplaty-pochemu-protestuyut-kurery-sluzhb-dostavki----foto-274928910.html

Требуем повышения зарплаты! Почему протестуют курьеры служб доставки - фото

Требуем повышения зарплаты! Почему протестуют курьеры служб доставки - фото

В Тбилиси уже не первый раз проходят акции протеста курьеров служб доставки. Они требуют улучшения условий труда. Подробнее смотрите в фоторепортаже Sputnik... 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T13:15+0400

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Курьеры служб доставки в последнее время периодически проводят акции протеста в центре Тбилиси. Они недовольны своими зарплатами и требуют от работодателей улучшения условий труда.

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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, акции протеста, общество, зарплата, фото