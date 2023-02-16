https://sputnik-georgia.ru/20230216/turizm-v-gruzii--glavnye-dannye-za-2022-god-274946306.html

Туризм в Грузии – главные данные за 2022 год

Туризм в Грузии – главные данные за 2022 год

В 2022 году в Грузию осуществили 5,4 миллиона визитов, что почти в три раза больше по сравнению с 2021 годом 16.02.2023, Sputnik Грузия

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Согласно данным Национальной службы статистики, самое большое число визитеров – граждане России, они составили 23,3% от общего количества посетивших Грузию. Они же лидируют по числу визитов: 915,1 тысячи граждан России осуществили 1,1 миллиона визитов в Грузию.В Топ-3 также вошли граждане Турции и Армении. Граждане Турции осуществили 925,6 тысячи визитов, а Армении – 742,6 тысячи.Каждый второй иностранец, посетивший Грузию в 2022 году, приезжал для того, чтобы отдохнуть и развлечься. Кроме того, 57,2% посетивших Грузию очень довольны поездкой, а 0,8% – очень недовольны. Более подробную информацию вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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