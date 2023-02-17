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Пальмы в снегу, сказочные домики и свинцовое море - как выглядит Батуми зимой
Пальмы в снегу, сказочные домики и свинцовое море - как выглядит Батуми зимой
Батуми - главный летний курорт Грузии, который, несмотря на обилие дождей, все-таки привычно наблюдать цветущим и солнечным 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T17:53+0400
2023-02-17T17:53+0400
2023-02-17T18:01+0400
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Снег полностью преображает город, ведь пальмы и магнолии в снегу - явление скорее исключительное, также как и свинцовое море, которое как бы сливается воедино с небом.Улочки старого города и центральные площади Батуми становятся похожими на иллюстрации к сказкам, а простые прохожие превращаются в персонажей.Смотря на снег в Батуми, думаешь, что у природы действительно нет плохой погоды.
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мультимедиа, видео, туризм, общество, грузия, батуми, снег, снегопад, видео
мультимедиа, видео, туризм, общество, грузия, батуми, снег, снегопад, видео
Пальмы в снегу, сказочные домики и свинцовое море - как выглядит Батуми зимой
17:53 17.02.2023 (обновлено: 18:01 17.02.2023)
Батуми - главный летний курорт Грузии, который, несмотря на обилие дождей, все-таки привычно наблюдать цветущим и солнечным
Снег полностью преображает город, ведь пальмы и магнолии в снегу - явление скорее исключительное, также как и свинцовое море, которое как бы сливается воедино с небом.
Улочки старого города и центральные площади Батуми становятся похожими на иллюстрации к сказкам, а простые прохожие превращаются в персонажей.
Смотря на снег в Батуми, думаешь, что у природы действительно нет плохой погоды.