https://sputnik-georgia.ru/20230217/palmy-v-snegu-skazochnye-domiki-i-svintsovoe-more---kak-vyglyadit-batumi-zimoy-274977229.html

Пальмы в снегу, сказочные домики и свинцовое море - как выглядит Батуми зимой

Пальмы в снегу, сказочные домики и свинцовое море - как выглядит Батуми зимой

Батуми - главный летний курорт Грузии, который, несмотря на обилие дождей, все-таки привычно наблюдать цветущим и солнечным 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T17:53+0400

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Снег полностью преображает город, ведь пальмы и магнолии в снегу - явление скорее исключительное, также как и свинцовое море, которое как бы сливается воедино с небом.Улочки старого города и центральные площади Батуми становятся похожими на иллюстрации к сказкам, а простые прохожие превращаются в персонажей.Смотря на снег в Батуми, думаешь, что у природы действительно нет плохой погоды.

батуми

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