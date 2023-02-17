"Пробки" – проблема социальная: вместе с бензином они пожирают часть нашей жизни
18:15 17.02.2023 (обновлено: 18:40 17.02.2023)
© photo: Sputnik / StringerСумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! Машины в пробке
© photo: Sputnik / Stringer
По размерам и населению Тбилиси сильно не дотягивает до классического мегаполиса, однако и он стал заложником многих примет времени – прежде всего, транспортных заторов
Согласно исследованиям компании INRIX, в плане так называемых пробок, или, говоря академическим языком, по перегруженности траффика движения, в мире лидирует Лондон. Водители здесь проводят в заторах в среднем по 156 часов за год.
За амбициозной британской столицей следуют деловой Чикаго, богемный Париж, элитный Бостон, многоликая Богота и другие. Любопытно, что все перечисленные города отнюдь не самые многонаселенные. То есть плотность движения зависит не только от числа обитателей.
Проблемы мегаполиса, особенно транспортные, порождает череда самых разных факторов – от национального темперамента и материального благосостояния до специфики рельефа и креативности и требовательности городских чинов.
© photo: Sputnik / StringerПробки в Тбилиси
Пробки в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Управлять этими проблемами, не говоря о том, чтобы полностью их решить – крайне сложно. И то, что Тбилиси не фигурирует в перечне INRIX, еще ни о чем не говорит. Скорее всего, наша столица попросту не попала в поле зрения на фоне урбанистических-гигантов.
Но тбилисцам от этого ничуть не легче. Каждый день мы своими глазами видим коллапс на дорогах.
Сам я последние лет десять редко сажусь в городе за руль. В основном, езжу на скутере и имею возможность сравнивать. Разница огромная. По скоростным параметрам мопед автомобилю, конечно, не соперник, но по городским улицам передвигаешься раза в 3-4 быстрее.
© photo: Sputnik / StringerМотороллер, припаркованный на улице
Мотороллер, припаркованный на улице
© photo: Sputnik / Stringer
Тот, кто сидит в автомобиле, ежедневно теряет в тбилисской пробке час, а то и полтора. И это именно те потери, которые невосполнимы.
По словам экономиста Сосо Арчвадзе, транспортные пробки давно рассматриваются в мире как серьезная экономическая и социальная проблема. Упущенное время, говоря научным языком, могло быть потрачено на создание дополнительной стоимости. Если проще – с большей пользой для общества и для себя.
Вдобавок установлено, что количество вредных веществ в салоне автомобиля возрастает в пробках на 40%. Опустишь окна – еще хуже. Сплошные выхлопы…
Альтернативой мог бы стать общественный транспорт, как в некоторых больших европейских городах. Однако в условиях Тбилиси с его рельефом и исторической застройкой автобусами и маршрутными такси удобно пользоваться лишь тем, кто живет вдоль основных транспортных артерий или близко от них. Охватить остальную часть города просто нереально.
© photo: Sputnik / StringerСумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! Общественный транспорт, автобусы и машины
Сумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! Общественный транспорт, автобусы и машины
© photo: Sputnik / Stringer
Между тем работающие горожане, чтобы обеспечить себе более или менее достойный уровень жизни, часто вынуждены трудиться одновременно в двух-трех местах. Без автомобиля тут не обойтись.
Если бы в Грузии время на дорогу оплачивалось наравне с рабочим, как, скажем, в Швеции, при наших пробках это, поверьте, стало бы для многих основательным материальным подспорьем. Впрочем, тогда бы у властей, наверное, появился стимул активней заняться этой проблемой.
Большие надежды возлагались на так называемые "баслайны". Выделенные желтой краской полосы, бесспорно, замечательное решение для автобусов и маршруток. Но как быть с остальными, так сказать, участниками движения? Непродуманная разметка привела к такой путанице, что водителю, не обладающему математическими навыками, без материальных последствий не разобраться. Речь о штрафах, щедро пополняющих городской бюджет.
© photo: Sputnik / StringerПроспект Кетеван Цамебули
Проспект Кетеван Цамебули
© photo: Sputnik / Stringer
Признаем на примере грузинской столицы, что красота далеко не всегда спасает мир. И дизайн, помимо внешних эффектов, должен предусматривать удобство и функциональность. Их, мягко говоря, остро недостает лишь наполовину продуманной транспортной развязке на площади Героев, обновленному вне рациональной логики проспекту Чавчавадзе и другим объектам, ставшим притчей во языцех.
© photo: SputnikОбновленный проспект Ильи Чавчавадзе в Тбилиси. Выделенные полосы для общественного транспорта
Обновленный проспект Ильи Чавчавадзе в Тбилиси. Выделенные полосы для общественного транспорта
© photo: Sputnik
Причем важнейший ключ к решению коммуникационно-транспортных проблем грузинской столицы известен давно – прокладка широких поперечных магистралей. В условиях города, вытянутого вдоль реки, одной разметкой, без грамотно спроектированных подземных развязок и эстакад, с пробками не справиться.
Почти все реконструированные мосты через Куру упираются в узкие улочки, неминуемо создавая затор. Бессистемно растущие, как грибы, новые здания вкупе со старой застройкой усложняют дело еще больше. Когда проезжая часть сужается, словно у бутылочного горлышка, да еще пересекаясь перед горловиной или утыкаясь в многоэтажное здание – это гарантия классических пробок. И в Тбилиси сталкиваешься с таким на каждом шагу.
© photo: Sputnik / Stringerавто пробки
авто пробки
© photo: Sputnik / Stringer
Судя по заявлениям столичной мэрии, отвечающие за транспорт "реформаторы" были бы не прочь пересадить всех горожан на велосипеды. Идея блестящая – ни тебе особых расходов, ни вреда для окружающей среды. Но неужели так трудно понять – не все в Тбилиси молоды и в прошлом спортсмены, как наш нынешний мэр?! А тут еще крутые подъемы и спуски, которые к езде на велосипеде как-то не особенно располагают. Разве только покататься для собственного удовольствия, подыскав ровное место…
Пешеходы идут по велосипедной дорожке на улице Пекина
Впрочем, при нашем отношении к организации труда и существующему уровню безработицы думать о таких "мелочах", как влияние пробок на экономику и уровень жизни населения, видимо, кажется лишним. Действительно, что могут усугубить заторы и бесцельное сжигание топлива, если при резком снижении цен на него и транспортных расходов продукты все равно продолжают неудержимо дорожать?!
Недавно столичный мэр, опираясь на статистику, по существу, обвинил в пробках самих жителей, потому что они все чаще покупают личные автомобили.
Порой начинает казаться, будто личный транспорт попросту пытаются выдавить из города, ничего реально не предлагая взамен. Пример? С переходом на систему зональной парковки число мест для парковки в Тбилиси, как отмечают специалисты, сократилось на… 5 тысяч!
© photo: Sputnik / StringerПарковки и платный паркинг в столице Грузии
Парковки и платный паркинг в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Такое ощущение, что штрафовать нарушителей властям гораздо выгодней, чем взимать плату за оказание услуг. Благо штрафы за парковку выросли в пять раз!
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