https://sputnik-georgia.ru/20230219/ekonomika-gruzii--glavnye-tsifry-2022-goda-274977851.html

Экономика Грузии – главные цифры 2022 года

Экономика Грузии – главные цифры 2022 года

После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических... 19.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-19T11:00+0400

2023-02-19T11:00+0400

2023-02-19T11:00+0400

экономика

инфографика

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Средний показатель реального роста экономики за 2022 год составил 10,1%. Между тем, годовая инфляция (декабрь 2022 года к декабрю 2022 года) в стране составила 9,8% при целевом показателе 3%. Впервые с июля 2021 года уровень годовой инфляции опустился ниже 10%.А вот внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли). Грузинскую продукцию в 2022 году вывезли на сумму 5,6 миллиарда долларов – на 31,8% больше, чем в 2021 году. Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. дМежду тем, импорт в 2022 году составил 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше, чем в 2021 году. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.В 2022 году Грузия побила рекорд по доходу от туризма, который на 7,6% превысил показатели рекордного по числу визитов 2019 года, и составил более 3,5 миллиарда долларов.Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2022 год вырос на 86,1% по сравнению с 2021 годом и составил 4 372,4 миллиона долларов, что является историческим максимумом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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