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Снежный февраль: как выглядел Кутаиси в снегу – видео
Снежный февраль: как выглядел Кутаиси в снегу – видео
Нынешний февраль выдался на редкость снежным. Города и села в Западной Грузии в середине февраля буквально засыпало снегом. Смотрите, как выглядел Кутаиси в... 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T11:48+0400
2023-02-20T11:48+0400
2023-02-20T11:52+0400
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Грузинские синоптики предупреждают об обильных осадках в стране с 20 по 23 февраля, в низине ожидаются дожди, а в высокогорье – снег, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.В высокогорных регионах Грузии вновь ожидаются сильный снегопад, метель, туман и опасность схода лавин, а на автомобильных дорогах – гололед. На море синоптики прогнозируют 3-4-балльный шторм. Обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках. Кроме того, в высокогорье возможно возникновение оползней.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, ранняя и снежная зима в грузии, снег, снег и гололед, снегопад, кутаиси, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, ранняя и снежная зима в грузии, снег, снег и гололед, снегопад, кутаиси, видео
Снежный февраль: как выглядел Кутаиси в снегу – видео
11:48 20.02.2023 (обновлено: 11:52 20.02.2023)
Нынешний февраль выдался на редкость снежным. Города и села в Западной Грузии в середине февраля буквально засыпало снегом. Смотрите, как выглядел Кутаиси в снегу. Эти кадры прислал репортер Sputnik
Грузинские синоптики предупреждают об обильных осадках в стране с 20 по 23 февраля, в низине ожидаются дожди, а в высокогорье – снег, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В высокогорных регионах Грузии вновь ожидаются сильный снегопад, метель, туман и опасность схода лавин, а на автомобильных дорогах – гололед. На море синоптики прогнозируют 3-4-балльный шторм. Обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках. Кроме того, в высокогорье возможно возникновение оползней.