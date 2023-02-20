https://sputnik-georgia.ru/20230220/storonniki-end-ustroili-shestvie-k-ofisu-gruzinskoy-mechty---video-275063226.html
Сторонники ЕНД устроили шествие к офису "Грузинской мечты" - видео
Сторонники ЕНД устроили шествие к офису "Грузинской мечты" - видео
Сторонники Саакашвили вечером в понедельник устроили шествие к зданию главного офиса правящей партии "Грузинская мечта" в столице Грузии. Они требовали... 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T22:12+0400
2023-02-20T22:12+0400
2023-02-20T22:12+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
акции протеста
возвращение и арест саакашвили
единое нацдвижение
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Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения.Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет искусственно навредить своему здоровью, чтобы таким образом он смог покинуть тюрьму, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, возвращение и арест саакашвили, единое нацдвижение, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, возвращение и арест саакашвили, единое нацдвижение, видео
Сторонники ЕНД устроили шествие к офису "Грузинской мечты" - видео
Сторонники Саакашвили вечером в понедельник устроили шествие к зданию главного офиса правящей партии "Грузинская мечта" в столице Грузии. Они требовали освободить из тюрьмы экс-президента, состояние здоровья которого вызывает у них опасения
Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения.
Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет искусственно навредить своему здоровью, чтобы таким образом он смог покинуть тюрьму, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.