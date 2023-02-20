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Сторонники ЕНД устроили шествие к офису "Грузинской мечты" - видео
Сторонники ЕНД устроили шествие к офису "Грузинской мечты" - видео
Сторонники Саакашвили вечером в понедельник устроили шествие к зданию главного офиса правящей партии "Грузинская мечта" в столице Грузии. Они требовали... 20.02.2023, Sputnik Грузия
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возвращение и арест саакашвили
единое нацдвижение
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Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения.Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет искусственно навредить своему здоровью, чтобы таким образом он смог покинуть тюрьму, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, возвращение и арест саакашвили, единое нацдвижение, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, возвращение и арест саакашвили, единое нацдвижение, видео

Сторонники ЕНД устроили шествие к офису "Грузинской мечты" - видео

22:12 20.02.2023
© video: Sputnik / Stringer
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Сторонники Саакашвили вечером в понедельник устроили шествие к зданию главного офиса правящей партии "Грузинская мечта" в столице Грузии. Они требовали освободить из тюрьмы экс-президента, состояние здоровья которого вызывает у них опасения
Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения.
Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет искусственно навредить своему здоровью, чтобы таким образом он смог покинуть тюрьму, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
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