https://sputnik-georgia.ru/20230220/storonniki-saakashvili-trebuyut-ot-vlastey-osvobodit-eks-prezidenta---video-275052083.html
Сторонники Саакашвили требуют от властей освободить экс-президента - видео
Сторонники Саакашвили требуют от властей освободить экс-президента - видео
Сегодня к зданию администрации правительства Грузии на акцию протеста вновь вышли сторонники Михаила Саакашвили. Требования все те же – освободить... 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T17:17+0400
2023-02-20T17:17+0400
2023-02-20T17:17+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
акции протеста
единое нацдвижение
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Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет искусственно навредить своему здоровью, чтобы таким образом он смог покинуть тюрьму, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, акции протеста, единое нацдвижение, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, акции протеста, единое нацдвижение, видео
Сторонники Саакашвили требуют от властей освободить экс-президента - видео
Сегодня к зданию администрации правительства Грузии на акцию протеста вновь вышли сторонники Михаила Саакашвили. Требования все те же – освободить экс-президента из тюрьмы
Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения.
Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет искусственно навредить своему здоровью, чтобы таким образом он смог покинуть тюрьму, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.