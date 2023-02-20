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Тест: что вы знаете о президентах США
Тест: что вы знаете о президентах США
Ежегодно в третий понедельник февраля Соединенные Штаты Америки празднуют День Президентов, который ведет свою историю с 1880 года 20.02.2023, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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тесты, интерактив, тесты
тесты, интерактив, тесты

Тест: что вы знаете о президентах США

16:59 20.02.2023
© photo: Sputnik / Natalia SeliverstovaДоллары США
Доллары США - Sputnik Грузия, 1920, 20.02.2023
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Ежегодно в третий понедельник февраля Соединенные Штаты Америки празднуют День Президентов, который ведет свою историю с 1880 года
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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