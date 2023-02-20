https://sputnik-georgia.ru/20230220/test-chto-vy-znaete-o-prezidentakh-ssha-275050925.html

Тест: что вы знаете о президентах США

Тест: что вы знаете о президентах США

Ежегодно в третий понедельник февраля Соединенные Штаты Америки празднуют День Президентов, который ведет свою историю с 1880 года 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T16:59+0400

2023-02-20T16:59+0400

2023-02-20T16:59+0400

тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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тесты, интерактив, тесты