https://sputnik-georgia.ru/20230220/test-chto-vy-znaete-pro-maslenitsu-275031952.html
Тест: что вы знаете про масленицу
Тест: что вы знаете про масленицу
Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T13:34+0400
2023-02-20T13:34+0400
2023-02-20T13:34+0400
тесты
интерактив
масленица
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Специально к нему Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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тесты, интерактив, масленица, тесты
тесты, интерактив, масленица, тесты
Тест: что вы знаете про масленицу
Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней
Специально к нему Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.