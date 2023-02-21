https://sputnik-georgia.ru/20230221/boykot-natsionalnogo-napor-bez-dvizheniya--kuda-posle-sezda-poydet-natsdvizhenie-275103304.html

Бойкот национального, напор без движения – куда после съезда пойдет "Нацдвижение"?

Бойкот национального, напор без движения – куда после съезда пойдет "Нацдвижение"?

Если в действиях партии "Единое нацдвижение" и можно уловить черты национального, то лишь в худших его проявлениях – в упертом обращении к формам политической... 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T17:22+0400

2023-02-21T17:22+0400

2023-02-21T17:39+0400

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Наиболее популярным методом протеста в Грузии стали помпезно и внушительно анонсированные уличные акции. С последующим неадекватно скромным по массовости результатом. О политической сути говорить вообще излишне – протест, как правило, проистекает из узкопартийных и личных целей, что лишь отпугивает людей. Грузинское общество прозрело и не позволяет, чтобы его использовали исключительно в качестве оружия для смены власти, даже ради приличия не вспоминая о наболевших проблемах. Тем не менее, обновленное руководство "Нацдвижения" во главе с новым председателем фактически объявило, что разжигание массового протеста станет отныне смыслом и основой деятельности партии. Вообще-то, протест – будь он не прихоть – должен, как минимум, иметь цель, оправдывающую средства. Если очистить от митинговой шелухи призывы Левана Хабеишвили и избравшего его крыла, программа их сводится лишь к тому, чтобы нейтрализовать Бидзину Иванишвили и освободить из тюрьмы (точнее, из лазарета) Михаила Саакашвили. Прямо скажем, не ахти как впечатляюще и даже удручающе для политической партии. Поскольку Иванишвили никаких постов не занимает, его нейтрализация по зову пылких сердец (кому охота обременять себя поиском фактов?!) выглядит, скорее, как рэкет частного лица. Не менее самонадеянно верить в то, что грузинское общество рванет на улицу вызволять из неволи добровольно (!) и незаконно пересекшего границу гражданина Украины. Понятно – бывшего президента Грузии. Понятно – с фамилией на "швили". Однако вместе с грузинским гражданством отказавшегося, судя по его же заявлениям, и от чести называться грузином… Уличные акции ничего не принесут, и это можно было просчитать заранее, уверен политолог Вахтанг Дзабирадзе. Впрочем, судя по действиям, новые лидеры тратить время на размышления не собираются. Интеллектуальному крылу националов уже не удается при этом скрыть глубокое разочарование. Когда после выборов проигравшая сторона признала поражение, во многих это вселило робкую надежду. Но мелькнув, словно искра, она погасла во тьме после самонадеянных и полных агрессии заявлений вновь избранного председателя. По своим масштабам, политическому мышлению и международному имиджу Хабеишвили очень сомнительная фигура. Дав такую уничижительную оценку и добавив, что он плохо кончит, эксперт Гия Хухашвили все-таки явно старался оставаться в рамках приличия. Независимо от того, чем кончит Хабеишвили, он сделал заложником своих обещаний не только себя, но и всю партию. Вряд ли декларированная им "программа" поможет отбывающему срок Михаилу Саакашвили. Пожалуй, тут больше подойдет слово несколько заниженной социальной коннотации – облом! Облом у здравомыслящих представителей националов, на глазах у которых разваливается одна из крупнейших партий в стране. Облом у радикального крыла, не сумевшего, вопреки клятвенным обещаниям, вывести на улицу мало-мальски заметную массу протестующих. Облом у электората "Нацдвижения", который в отличие от лидеров, вряд ли станет играть в показную солидарность. "Пестрый" электорат – это сопутствующий фактор любой большой партии, особенно если она, будучи у власти, привлекла польстившихся на конъюнктуру попутчиков. Но деструктивные процессы в оппозиционном спектре не сулят пользы и обществу в целом. Гия Хухашвили уже предостерег журналистов от того, чтобы называть дальше ЕНД главной оппозиционной партией Грузии. Но кто же тогда взвалит на себя роль основного оппонента власти? Демократическое общество не способно существовать без противовесов, и то, что происходит в стане националов, показывает на примере одного института, к чему все это может привести. "Единое национальное движение" - авторитарная партия. И дело тут не в личности Саакашвили, с которым она продолжает ассоциироваться, а в ее внутренней сути, организационной структуре и изначальной нацеленности исключительно на власть. Прошедший недавно съезд еще раз подтвердил это. По признанию многих националов, это был самый настоящий внутрипартийный переворот, лишенный даже отдаленных намеков на элементы демократического выбора. Примитивный, грубый, бесцеремонный, делающий неуместными любые научные определения типа субъективизм, волюнтаризм и им подобные. Обвинение оппонента в пророссийских настроениях – излюбленный в Грузии прием межпартийной борьбы. Между тем, если "российский фактор" и присутствует на грузинском политическом небосклоне, то, прежде всего, в виде извечного вопроса, мучающего сегодня и грузин – "Что делать?". В растерянности политическая общественность, замерла в тревоге оппозиция. Еще недавно казалось, начни историки будущего восстанавливать по публикациям прессы картину современной политической жизни, пазлы не сложатся. Что, кстати, нормально в условиях подлинного плюрализма мнений. Но сегодня по отношению к формальным и кулуарным лидерам националов критически настроены даже обычно лояльные к этой партии журналисты и эксперты. Самое удивительное, что ее методам косвенно потакают и некоторые политики из числа стратегических партнеров. Буквально полтора года назад влиятельный евродепутат Луиза фон Крамон заявляла, что "у ЕС нет ресурсов и желания урегулировать еще один ненужный конфликт, который неизбежно последует в случае возвращение господина Саакашвили". Почему же теперь ставка ва-банк сделана именно на него? При демократических составляющих эта игра лишена даже мизерных шансов на успех. А если расчет сделан на силовые решения, то это другая тема, к европейским ценностям никакого отношения не имеющая…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20230208/skolko-poluchayut-lobbisty-saakashvili-obnarodovan-kontrakt-s-amerikanskoy-kompaniey-274690724.html

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аналитика, грузия, политика, украина, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, леван хабеишвили, колумнисты