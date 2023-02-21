Достопримечательности Грузии. Крепость Схвило и собор Самтависи – фото
История крепости Схвило связана с родом князей Амилахвари. В XIV веке они получили имение Схвило
История крепости Схвило связана с родом князей Амилахвари. В XIV веке они получили имение Схвило
Добраться из Тбилиси до Схвило можно за полтора часа с автовокзала в Дидубе на маршрутке. Надо доехать до деревни Пантиани, а оттуда до крепости рукой подать
Добраться из Тбилиси до Схвило можно за полтора часа с автовокзала в Дидубе на маршрутке. Надо доехать до деревни Пантиани, а оттуда до крепости рукой подать
Придется лишь немного подняться вверх по склону - примерно один километр
Придется лишь немного подняться вверх по склону - примерно один километр
В XVII веке крепость Схвило была одной из опорных точек Гиви Амилахвари в борьбе против иранской агрессии
В XVII веке крепость Схвило была одной из опорных точек Гиви Амилахвари в борьбе против иранской агрессии
Почти до конца ХVIII века Схвило принадлежала роду Амилахвари
Почти до конца ХVIII века Схвило принадлежала роду Амилахвари
Она была одной из самых защищенных крепостей Грузии
Она была одной из самых защищенных крепостей Грузии
Ширина стен крепости два метра - это делало Схвило очень надежной, а высота - до 14 метров
Ширина стен крепости два метра - это делало Схвило очень надежной, а высота - до 14 метров
Цитадель представляет собой удлиненное строение четырехугольной формы
Цитадель представляет собой удлиненное строение четырехугольной формы
Вход внутрь размером чуть ли не с обычные двери
Вход внутрь размером чуть ли не с обычные двери
Он находился на двухметровой высоте и подниматься к нему нужно было по лестнице, которую нужно было приставлять
Он находился на двухметровой высоте и подниматься к нему нужно было по лестнице, которую нужно было приставлять
Вся конструкция поддерживается двумя башнями. Пятиэтажная четырехугольная башня на севере служила сторожевой. Вторая башня тоже четырехугольная - на южной стороне крепости
Вся конструкция поддерживается двумя башнями. Пятиэтажная четырехугольная башня на севере служила сторожевой. Вторая башня тоже четырехугольная - на южной стороне крепости
На самом верху башен был ярус для воинов
На самом верху башен был ярус для воинов
Пространство между башнями было разделено дополнительными стенами и включало в себя разные постройки, в том числе жилые дома
Пространство между башнями было разделено дополнительными стенами и включало в себя разные постройки, в том числе жилые дома
Внутри крепости сохранились руины двухэтажной церкви. Сейчас от верхней части осталась только часть купола
Внутри крепости сохранились руины двухэтажной церкви. Сейчас от верхней части осталась только часть купола
Люди, приходящие в крепость, непременно заходят еще и в церковь, поэтому она вовсе не стоит заброшенной
Люди, приходящие в крепость, непременно заходят еще и в церковь, поэтому она вовсе не стоит заброшенной
Рядом с крепостью располагаются столик и лавки, можно перекусить и полюбоваться живописным пейзажем с высоты
Рядом с крепостью располагаются столик и лавки, можно перекусить и полюбоваться живописным пейзажем с высоты
Фамильной усыпальницей Амилахвари стал собор Самтависи. Он был построен в 1030 году архитектором Илларионом Самтавнели. Храм располагается неподалеку от Квемо Чала в селе Самтависи
Фамильной усыпальницей Амилахвари стал собор Самтависи. Он был построен в 1030 году архитектором Илларионом Самтавнели. Храм располагается неподалеку от Квемо Чала в селе Самтависи
Собор представляет собой крестово-купольный храм, который освящен во имя иконы Спаса Нерукотворного. Интерьер внутри собора достаточно скромный
Собор представляет собой крестово-купольный храм, который освящен во имя иконы Спаса Нерукотворного. Интерьер внутри собора достаточно скромный
Вокруг собора - фундаменты ранних храмов, хозяйственные постройки, Малая Церковь, храмовая ограда и колокольня XVIII века
Вокруг собора - фундаменты ранних храмов, хозяйственные постройки, Малая Церковь, храмовая ограда и колокольня XVIII века
На территории собора есть старинное кладбище
На территории собора есть старинное кладбище
Раньше комплекс в Квемо Чала состоял из трех крепостей. Сейчас же остались только цитадель и по одной цилиндрической башне от небольших крепостей. Есть еще церковь, построенная в 1774 году
Раньше комплекс в Квемо Чала состоял из трех крепостей. Сейчас же остались только цитадель и по одной цилиндрической башне от небольших крепостей. Есть еще церковь, построенная в 1774 году