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Достопримечательности Грузии. Крепость Схвило и собор Самтависи – фото
Достопримечательности Грузии. Крепость Схвило и собор Самтависи – фото
Средневековая крепость Схвило находится в регионе Шида Картли. История крепости Схвило связана с родом князей Амилахвари. Подробнее смотрите в фоторепортаже... 21.02.2023, Sputnik Грузия
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Крепость Схвило, которая была одним из самых мощных из подобных укрепленных сооружений в Грузии, хорошо сохранилась до нашего времени и тут есть что посмотреть.
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фотоленты, мультимедиа, туристические достопримечательности, новости грузии в фотографиях, путешествия, фото
фотоленты, мультимедиа, туристические достопримечательности, новости грузии в фотографиях, путешествия, фото

Достопримечательности Грузии. Крепость Схвило и собор Самтависи – фото

10:57 21.02.2023 (обновлено: 11:26 21.02.2023)
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Средневековая крепость Схвило находится в регионе Шида Картли. История крепости Схвило связана с родом князей Амилахвари. Подробнее смотрите в фоторепортаже Sputnik Грузия
Крепость Схвило, которая была одним из самых мощных из подобных укрепленных сооружений в Грузии, хорошо сохранилась до нашего времени и тут есть что посмотреть.
© photo: Sputnik / Stringer

История крепости Схвило связана с родом князей Амилахвари. В XIV веке они получили имение Схвило

История крепости Схвило связана с родом князей Амилахвари. В XIV веке они получили имение Схвило - Sputnik Грузия
1/21
© photo: Sputnik / Stringer

История крепости Схвило связана с родом князей Амилахвари. В XIV веке они получили имение Схвило

© photo: Sputnik / Stringer

Добраться из Тбилиси до Схвило можно за полтора часа с автовокзала в Дидубе на маршрутке. Надо доехать до деревни Пантиани, а оттуда до крепости рукой подать

Добраться из Тбилиси до Схвило можно за полтора часа с автовокзала в Дидубе на маршрутке. Надо доехать до деревни Пантиани, а оттуда до крепости рукой подать - Sputnik Грузия
2/21
© photo: Sputnik / Stringer

Добраться из Тбилиси до Схвило можно за полтора часа с автовокзала в Дидубе на маршрутке. Надо доехать до деревни Пантиани, а оттуда до крепости рукой подать

© photo: Sputnik / Stringer

Придется лишь немного подняться вверх по склону - примерно один километр

Придется лишь немного подняться вверх по склону - примерно один километр - Sputnik Грузия
3/21
© photo: Sputnik / Stringer

Придется лишь немного подняться вверх по склону - примерно один километр

© photo: Sputnik / Stringer

В XVII веке крепость Схвило была одной из опорных точек Гиви Амилахвари в борьбе против иранской агрессии

В XVII веке крепость Схвило была одной из опорных точек Гиви Амилахвари в борьбе против иранской агрессии - Sputnik Грузия
4/21
© photo: Sputnik / Stringer

В XVII веке крепость Схвило была одной из опорных точек Гиви Амилахвари в борьбе против иранской агрессии

© photo: Sputnik / Stringer

Почти до конца ХVIII века Схвило принадлежала роду Амилахвари

Почти до конца ХVIII века Схвило принадлежала роду Амилахвари - Sputnik Грузия
5/21
© photo: Sputnik / Stringer

Почти до конца ХVIII века Схвило принадлежала роду Амилахвари

© photo: Sputnik / Stringer

Она была одной из самых защищенных крепостей Грузии

Она была одной из самых защищенных крепостей Грузии - Sputnik Грузия
6/21
© photo: Sputnik / Stringer

Она была одной из самых защищенных крепостей Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Ширина стен крепости два метра - это делало Схвило очень надежной, а высота - до 14 метров

Ширина стен крепости два метра - это делало Схвило очень надежной, а высота - до 14 метров - Sputnik Грузия
7/21
© photo: Sputnik / Stringer

Ширина стен крепости два метра - это делало Схвило очень надежной, а высота - до 14 метров

© photo: Sputnik / Stringer

Цитадель представляет собой удлиненное строение четырехугольной формы

Цитадель представляет собой удлиненное строение четырехугольной формы - Sputnik Грузия
8/21
© photo: Sputnik / Stringer

Цитадель представляет собой удлиненное строение четырехугольной формы

© photo: Sputnik / Stringer

Вход внутрь размером чуть ли не с обычные двери

Вход внутрь размером чуть ли не с обычные двери - Sputnik Грузия
9/21
© photo: Sputnik / Stringer

Вход внутрь размером чуть ли не с обычные двери

© photo: Sputnik / Stringer

Он находился на двухметровой высоте и подниматься к нему нужно было по лестнице, которую нужно было приставлять

Он находился на двухметровой высоте и подниматься к нему нужно было по лестнице, которую нужно было приставлять - Sputnik Грузия
10/21
© photo: Sputnik / Stringer

Он находился на двухметровой высоте и подниматься к нему нужно было по лестнице, которую нужно было приставлять

© photo: Sputnik / Stringer

Вся конструкция поддерживается двумя башнями. Пятиэтажная четырехугольная башня на севере служила сторожевой. Вторая башня тоже четырехугольная - на южной стороне крепости

Вся конструкция поддерживается двумя башнями. Пятиэтажная четырехугольная башня на севере служила сторожевой. Вторая башня тоже четырехугольная - на южной стороне крепости - Sputnik Грузия
11/21
© photo: Sputnik / Stringer

Вся конструкция поддерживается двумя башнями. Пятиэтажная четырехугольная башня на севере служила сторожевой. Вторая башня тоже четырехугольная - на южной стороне крепости

© photo: Sputnik / Stringer

На самом верху башен был ярус для воинов

На самом верху башен был ярус для воинов - Sputnik Грузия
12/21
© photo: Sputnik / Stringer

На самом верху башен был ярус для воинов

© photo: Sputnik / Stringer

Пространство между башнями было разделено дополнительными стенами и включало в себя разные постройки, в том числе жилые дома

Пространство между башнями было разделено дополнительными стенами и включало в себя разные постройки, в том числе жилые дома - Sputnik Грузия
13/21
© photo: Sputnik / Stringer

Пространство между башнями было разделено дополнительными стенами и включало в себя разные постройки, в том числе жилые дома

© photo: Sputnik / Stringer

Внутри крепости сохранились руины двухэтажной церкви. Сейчас от верхней части осталась только часть купола

Внутри крепости сохранились руины двухэтажной церкви. Сейчас от верхней части осталась только часть купола - Sputnik Грузия
14/21
© photo: Sputnik / Stringer

Внутри крепости сохранились руины двухэтажной церкви. Сейчас от верхней части осталась только часть купола

© photo: Sputnik / Stringer

Люди, приходящие в крепость, непременно заходят еще и в церковь, поэтому она вовсе не стоит заброшенной

Люди, приходящие в крепость, непременно заходят еще и в церковь, поэтому она вовсе не стоит заброшенной - Sputnik Грузия
15/21
© photo: Sputnik / Stringer

Люди, приходящие в крепость, непременно заходят еще и в церковь, поэтому она вовсе не стоит заброшенной

© photo: Sputnik / Stringer

Рядом с крепостью располагаются столик и лавки, можно перекусить и полюбоваться живописным пейзажем с высоты

Рядом с крепостью располагаются столик и лавки, можно перекусить и полюбоваться живописным пейзажем с высоты - Sputnik Грузия
16/21
© photo: Sputnik / Stringer

Рядом с крепостью располагаются столик и лавки, можно перекусить и полюбоваться живописным пейзажем с высоты

© photo: Sputnik / Stringer

Фамильной усыпальницей Амилахвари стал собор Самтависи. Он был построен в 1030 году архитектором Илларионом Самтавнели. Храм располагается неподалеку от Квемо Чала в селе Самтависи

Фамильной усыпальницей Амилахвари стал собор Самтависи. Он был построен в 1030 году архитектором Илларионом Самтавнели. Храм располагается неподалеку от Квемо Чала в селе Самтависи - Sputnik Грузия
17/21
© photo: Sputnik / Stringer

Фамильной усыпальницей Амилахвари стал собор Самтависи. Он был построен в 1030 году архитектором Илларионом Самтавнели. Храм располагается неподалеку от Квемо Чала в селе Самтависи

© photo: Sputnik / Stringer

Собор представляет собой крестово-купольный храм, который освящен во имя иконы Спаса Нерукотворного. Интерьер внутри собора достаточно скромный

Собор представляет собой крестово-купольный храм, который освящен во имя иконы Спаса Нерукотворного. Интерьер внутри собора достаточно скромный - Sputnik Грузия
18/21
© photo: Sputnik / Stringer

Собор представляет собой крестово-купольный храм, который освящен во имя иконы Спаса Нерукотворного. Интерьер внутри собора достаточно скромный

© photo: Sputnik / Stringer

Вокруг собора - фундаменты ранних храмов, хозяйственные постройки, Малая Церковь, храмовая ограда и колокольня XVIII века

Вокруг собора - фундаменты ранних храмов, хозяйственные постройки, Малая Церковь, храмовая ограда и колокольня XVIII века - Sputnik Грузия
19/21
© photo: Sputnik / Stringer

Вокруг собора - фундаменты ранних храмов, хозяйственные постройки, Малая Церковь, храмовая ограда и колокольня XVIII века

© photo: Sputnik / Stringer

На территории собора есть старинное кладбище

На территории собора есть старинное кладбище - Sputnik Грузия
20/21
© photo: Sputnik / Stringer

На территории собора есть старинное кладбище

© photo: Sputnik / Stringer

Раньше комплекс в Квемо Чала состоял из трех крепостей. Сейчас же остались только цитадель и по одной цилиндрической башне от небольших крепостей. Есть еще церковь, построенная в 1774 году

Раньше комплекс в Квемо Чала состоял из трех крепостей. Сейчас же остались только цитадель и по одной цилиндрической башне от небольших крепостей. Есть еще церковь, построенная в 1774 году - Sputnik Грузия
21/21
© photo: Sputnik / Stringer

Раньше комплекс в Квемо Чала состоял из трех крепостей. Сейчас же остались только цитадель и по одной цилиндрической башне от небольших крепостей. Есть еще церковь, построенная в 1774 году

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