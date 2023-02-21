https://sputnik-georgia.ru/20230221/kak-v-batumi-zimoy-morzhi-kupayutsya-v-ledyanom-more---video-275088119.html

Как в Батуми зимой "моржи" купаются в ледяном море - видео

Как в Батуми зимой "моржи" купаются в ледяном море - видео

Зимой на пляже в Батуми тоже можно заметить людей. Это местные "моржи", которые любят поплавать в Черном море в любую погоду. Их не останавливает мороз и снег 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T15:39+0400

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Местные жители говорят, что купание зимой в море в Батуми - это уже традиция. Такое тут в последние годы не редкость. Да и раньше люди, которые ведут здоровый образ жизни, выходили в зимние месяцы поплавать в море.

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