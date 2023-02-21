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Сход лавины на западе Грузии - дорога к Местиа закрыта
Сход лавины на западе Грузии - дорога к Местиа закрыта
К счастью, под лавину не попали ни граждане, ни автомобили 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T10:44+0400
2023-02-21T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Участок Джвари-Хаиши дороги Зугдиди-Джвари-Местиа закрыт в целях безопасности - накануне там сошла лавина. По словам мэра высокогорного края Местиа Капитона Жоржолиани, к счастью, под лавину не попали ни граждане, ни автомобили.В настоящее время из территории вывозят автомобили, которые не могли проехать из-за снегопада. Дорогу расчищают от снега с помощью спецтехники.Что касается дороги, ведущей к Хаиши, то здесь в нескольких местах также сошла небольшая лавина. Мэр обещает, что в ближайшее время дороги будут открыты. Жоржолиани также сообщил, что около сорока сел района остались без электричества. С утра специальные службы начнут восстановительные работы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Сход лавины на западе Грузии - дорога к Местиа закрыта
10:44 21.02.2023 (обновлено: 11:55 21.02.2023)
К счастью, под лавину не попали ни граждане, ни автомобили
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Участок Джвари-Хаиши дороги Зугдиди-Джвари-Местиа закрыт в целях безопасности - накануне там сошла лавина.
По словам мэра высокогорного края Местиа Капитона Жоржолиани, к счастью, под лавину не попали ни граждане, ни автомобили.
В настоящее время из территории вывозят автомобили, которые не могли проехать из-за снегопада. Дорогу расчищают от снега с помощью спецтехники.
Что касается дороги, ведущей к Хаиши, то здесь в нескольких местах также сошла небольшая лавина.
"Мы уже перекрыли дорогу, поскольку нет видимости, трактор тоже не можем отправить в нужные места и поэтому остановили движение", - сказал Жоржолиани в эфире Первого канала.
Мэр обещает, что в ближайшее время дороги будут открыты.
Жоржолиани также сообщил, что около сорока сел района остались без электричества. С утра специальные службы начнут восстановительные работы.