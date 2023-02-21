"Нацдвижение" протестует, требуя освободить Саакашвили - фото
Штаб по освобождению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили открылся в Тбилиси
Штаб по освобождению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили открылся в Тбилиси
До этого сторонники экс-президента и представители ЕНД регулярно проводили акции протеста у правительственных зданий
До этого сторонники экс-президента и представители ЕНД регулярно проводили акции протеста у правительственных зданий
В ходе недавних акций их участники собрались на митинг у здания администрации правительства Грузии
В ходе недавних акций их участники собрались на митинг у здания администрации правительства Грузии
Митинг также был проведен у главного офиса правящей партии "Грузинская мечта"
Митинг также был проведен у главного офиса правящей партии "Грузинская мечта"
Представители ЕНД ранее объявили бойкот работе в парламенте
Представители ЕНД ранее объявили бойкот работе в парламенте
Активисты "Нацдвижения" проводят акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить Саакашвили, которого осудили на 6 лет за должностные преступления
Активисты "Нацдвижения" проводят акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить Саакашвили, которого осудили на 6 лет за должностные преступления
"Мы открыли штаб освобождения Михаила Саакашвили, который параллельно будет центральным офисом "Нацдвижения" в Тбилиси", – заявил лидер партии Леван Хабеишвили
"Мы открыли штаб освобождения Михаила Саакашвили, который параллельно будет центральным офисом "Нацдвижения" в Тбилиси", – заявил лидер партии Леван Хабеишвили
По словам Левана Хабеишвили, для того, чтобы в Тбилиси партия была сильной, создана специальная рабочая группа
По словам Левана Хабеишвили, для того, чтобы в Тбилиси партия была сильной, создана специальная рабочая группа
Одним из активных деятелей "Единого нацдвижения" сегодня также является политик Георгий Барамидзе
Одним из активных деятелей "Единого нацдвижения" сегодня также является политик Георгий Барамидзе
Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, также принимает участие в акциях протеста
Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, также принимает участие в акциях протеста
Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья
Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья
Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения
Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения
Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными
Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными
Врачи гражданской клиники "Вивамеди", где с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили, не раз заявляли, что главная проблема – отказ Саакашвили от питания, несмотря на то, что он способен принимать пищу и набирать вес
Врачи гражданской клиники "Вивамеди", где с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили, не раз заявляли, что главная проблема – отказ Саакашвили от питания, несмотря на то, что он способен принимать пищу и набирать вес
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди"
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди"
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины