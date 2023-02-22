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Давка в метро, задержки автобусов: что об этом думают тбилисцы - видео
Давка в метро, задержки автобусов: что об этом думают тбилисцы - видео
Задержка прибытия автобусов, давка в метро в час пик – это главные проблемы общественного транспорта в Тбилиси, с которыми жители города сталкиваются... 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T14:15+0400
2023-02-22T14:15+0400
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Мэр столицы Каха Каладзе не раз реагировал на недовольство горожан и отмечал, что политика мэрии направлена на то, чтобы транспорт был комфортнее и им пользовалось как можно больше людей.За последние годы парк автобусов в Тбилиси был полностью обновлен, при этом выросло их количество - с 655 до 860. Плюс к этому мэрия Тбилиси в 2023-2024 годах закупит 200 новых 18-метровых автобусов. Продолжится обновление метрополитена.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новые автобусы, транспорт в грузии, опрос, опрос sputnik грузия, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новые автобусы, транспорт в грузии, опрос, опрос sputnik грузия, видео
Давка в метро, задержки автобусов: что об этом думают тбилисцы - видео
14:15 22.02.2023 (обновлено: 14:32 22.02.2023)
Задержка прибытия автобусов, давка в метро в час пик – это главные проблемы общественного транспорта в Тбилиси, с которыми жители города сталкиваются ежедневно. Sputnik решил поинтересоваться у тбилисцев, что их беспокоит и какие решения они предлагают
Мэр столицы Каха Каладзе не раз реагировал на недовольство горожан и отмечал, что политика мэрии направлена на то, чтобы транспорт был комфортнее и им пользовалось как можно больше людей.
За последние годы парк автобусов в Тбилиси был полностью обновлен, при этом выросло их количество - с 655 до 860. Плюс к этому мэрия Тбилиси в 2023-2024 годах закупит 200 новых 18-метровых автобусов. Продолжится обновление метрополитена.