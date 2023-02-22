https://sputnik-georgia.ru/20230222/kakie-riski-nesut-v-sebe-zapadnye-biolaboratorii---video--275137706.html
Какие риски несут в себе западные биолаборатории - видео
Какие риски несут в себе западные биолаборатории - видео
Журналисты, политологи и медики обсудили проблемы западных биолабораторий, существующих на постсоветском пространстве, в том числе в Грузии, в ходе круглого... 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T15:00+0400
2023-02-22T15:00+0400
2023-02-22T15:05+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
лаборатория лугара
скандал вокруг лаборатории лугара
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Вопрос коснулся и лаборатории им. Ричарда Лугара, расположенной в столице Грузии. Эксперты отметили, что данное учреждение уже много лет вызывает обеспокоенность общественности."Мы хотели обсудить вопросы, касающиеся биолабораторий в постсоветских странах. Потому что очень активно Запад распространил эти лаборатории, так что надо действовать. Это не только биолаборатории. Это биологическая война против нас, против тех страны, которые окружают Россию", - заявил в интервью Sputnik Грузия организатор круглого стола "Биологическая безопасность и постсоветское пространство", председатель "Евро-азиатского альянса" Виктор Кусиани.Участники круглого стола зачитали текст резолюции с просьбой создать специальную комиссию, которая будет следить за деятельностью лаборатории Лугара во избежание возможных рисков.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, лаборатория лугара, скандал вокруг лаборатории лугара, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, лаборатория лугара, скандал вокруг лаборатории лугара, видео
Какие риски несут в себе западные биолаборатории - видео
15:00 22.02.2023 (обновлено: 15:05 22.02.2023)
Журналисты, политологи и медики обсудили проблемы западных биолабораторий, существующих на постсоветском пространстве, в том числе в Грузии, в ходе круглого стола, который состоялся в Тбилиси
Вопрос коснулся и лаборатории им. Ричарда Лугара, расположенной в столице Грузии. Эксперты отметили, что данное учреждение уже много лет вызывает обеспокоенность общественности.
"Мы хотели обсудить вопросы, касающиеся биолабораторий в постсоветских странах. Потому что очень активно Запад распространил эти лаборатории, так что надо действовать. Это не только биолаборатории. Это биологическая война против нас, против тех страны, которые окружают Россию", - заявил в интервью Sputnik Грузия организатор круглого стола "Биологическая безопасность и постсоветское пространство", председатель "Евро-азиатского альянса" Виктор Кусиани.
Участники круглого стола зачитали текст резолюции с просьбой создать специальную комиссию, которая будет следить за деятельностью лаборатории Лугара во избежание возможных рисков.