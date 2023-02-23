https://sputnik-georgia.ru/20230223/natsdvizheniyu-sleduet-prekratit-razgovory-o-boykote-i-otkaze-ot-mandatov---dekanoidze-275177292.html

"Нацдвижению" следует прекратить разговоры о бойкоте и отказе от мандатов - Деканоидзе

"Нацдвижению" следует прекратить разговоры о бойкоте и отказе от мандатов - Деканоидзе

После парламентских выборов 2020 года "Нацдвижение" трижды объявляло бойкот работе парламента 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T14:13+0400

2023-02-23T14:13+0400

2023-02-23T14:19+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Перед избирателями стыдно, что уже три года продолжаются разговоры об отказе от мандатов или бойкоте работы парламента, заявила депутат от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе. С осени 2020 года "Нацдвижение" трижды объявляло бойкот работе парламента: в первый раз сразу после парламентских выборов, а второй – в октябре 2021 года, после выборов в местные органы власти. Каждый раз причиной называлась фальсификация результатов. Третий бойкот был самым кратковременным - с 9 по 22 февраля 2023 года, с требованием освобождения осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. По ее словам, невообразимо говорить об отказе от мандатов и бойкоте на протяжении уже трех лет. "Лично мне стыдно перед нашими избирателями... Наверно, на следующей неделе проявятся контуры - как партия планирует работать", - сказала Деканоидзе. "Нацдвижение" объявило бойкот и пригрозило властям Грузии лишением покоя>>Она отметила, что "Нацдвижение" должно продолжить работу в парламенте наряду с проведением акций протеста. "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря - сторонников умеренной политики Ники Мелия и сторонников радикальных действий Левана Хабеишвили. Последний победил на внутрипартийных выборах и сменил Мелия на посту председателя партии.Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля, а уже 9 февраля партия объявила бойкот работе в парламенте и стала проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы.Депутат Роман Гоциридзе покидает "Нацдвижение">>Представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой.Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, хатия деканоидзе, михаил саакашвили, леван хабеишвили