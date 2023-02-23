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Тест ко Дню защитника Отечества
Тест ко Дню защитника Отечества
Сегодня, 23 февраля, в России отмечается праздник в честь настоящих мужчин — защитников своей Родины – который является выходным днем 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T15:51+0400
2023-02-23T15:51+0400
2023-02-23T16:03+0400
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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тесты, интерактив, тесты
Тест ко Дню защитника Отечества
15:51 23.02.2023 (обновлено: 16:03 23.02.2023)
Сегодня, 23 февраля, в России отмечается праздник в честь настоящих мужчин — защитников своей Родины – который является выходным днем
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.