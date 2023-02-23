https://sputnik-georgia.ru/20230223/test-na-znanie-multseriala-tom-i-dzherri-275087598.html
Тест на знание мультсериала "Том и Джерри"
Тест на знание мультсериала "Том и Джерри"
Ровно 83 года назад 20 февраля на экранах впервые появилась мультипликационная пара кота Тома и мышонка Джерри, ставшая популярной во всем мире 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T15:38+0400
2023-02-23T15:38+0400
2023-02-28T10:48+0400
тесты
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание мультсериала.
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Тест на знание мультсериала "Том и Джерри"
15:38 23.02.2023 (обновлено: 10:48 28.02.2023)
Ровно 83 года назад 20 февраля на экранах впервые появилась мультипликационная пара кота Тома и мышонка Джерри, ставшая популярной во всем мире
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание мультсериала.