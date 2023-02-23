https://sputnik-georgia.ru/20230223/test-na-znanie-multseriala-tom-i-dzherri-275087598.html

Тест на знание мультсериала "Том и Джерри"

Тест на знание мультсериала "Том и Джерри"

Ровно 83 года назад 20 февраля на экранах впервые появилась мультипликационная пара кота Тома и мышонка Джерри, ставшая популярной во всем мире 23.02.2023, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание мультсериала.

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