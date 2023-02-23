https://sputnik-georgia.ru/20230223/voennyy-ekspert-o-priostanovke-snv-3-vozmozhno-ispytanie-rossiyskogo-yadernogo-oruzhiya-275180599.html

Военный эксперт о приостановке СНВ-3: возможно испытание российского ядерного оружия

Военный эксперт о приостановке СНВ-3: возможно испытание российского ядерного оружия

США давно и планомерно уничтожали СНВ-3, создавая угрозу для России в Европе 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T15:14+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. По словам нашего гостя, США испугались заявления Путина о приостановке двустороннего соглашения о сокращении арсеналов стратегических наступательных вооружений, ведь их ядерное оружие давно устарело. Что означает формулировка "приостановка участия"? Какую угрозу глобальной безопасности представляет Великобритания и Франция? Где и какие ядерные испытания может провести Россия – смотрите в полной версии интервью.

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