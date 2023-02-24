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Тест: что вы знаете о президентах США
Тест: что вы знаете о президентах США
Ежегодно в третий понедельник февраля Соединенные Штаты Америки празднуют День Президентов, который ведет свою историю с 1880 года 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T16:59+0400
2023-02-24T16:59+0400
2023-02-28T10:48+0400
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о президентах США
16:59 24.02.2023 (обновлено: 10:48 28.02.2023)
Ежегодно в третий понедельник февраля Соединенные Штаты Америки празднуют День Президентов, который ведет свою историю с 1880 года
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.